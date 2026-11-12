مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: القطاع يمر بكارثة طبية

قال الدكتور بسام زقوت، مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، إن استهداف مستشفى ناصر الطبي جنوبي القطاع يمثل ضربة خطيرة للمنظومة الصحية، مؤكدًا أن المستشفى يقدم خدماته للمرضى والجرحى من مختلف مناطق غزة، نظرًا لما يمتلكه من إمكانات تشخيصية وكوادر طبية متخصصة.

وأوضح زقوت خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، أن القصف استهدف قسم الجراحة العامة، بعدما اخترق صاروخ عدة طوابق بالمستشفى، ما أسفر عن استشهاد الطبيب الجراح الدكتور رزم، فضلًا عن تعطيل أجزاء مهمة من الخدمات الطبية، خاصة أقسام الأشعة والجراحة، الأمر الذي يفاقم معاناة المرضى والمصابين.

وأضاف أن استهداف المنشآت الصحية يهدد حياة المدنيين، ويثير مخاوف كبيرة لدى الأطقم الطبية التي باتت تشعر بانعدام الحماية، محذرًا من أن استمرار هذه الاعتداءات قد يقوض قدرة الأطباء على مواصلة أداء مهامهم الإنسانية.

واستشهد 6 فلسطينيين، وأصيب أكثر من 20 آخرين، فجر اليوم الخميس، جراء قصف إسرائيلي استهدف مبنى داخل مجمع ناصر الطبي غربي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، في جريمة جديدة تطال المنشآت الصحية والطواقم الطبية في القطاع.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، إن طواقم الإنقاذ تمكنت من انتشال جثامين الشهداء الستة، وإجلاء أكثر من 20 مصابًا، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مبنى الياسين داخل مجمع ناصر الطبي.

وأفاد مراسل المركز الفلسطيني للإعلام بأن القصف ألحق أضرارًا مادية كبيرة بالطابق الثاني من المبنى، وطال قسم الإفاقة وأقسام جراحة النساء والرجال والباطنة، ما تسبب في حالة من الهلع بين المرضى والكوادر الطبية، وسط عمليات إخلاء ونقل للمصابين والشهداء.

ويأتي استهداف مجمع ناصر الطبي في وقت يواجه فيه القطاع الصحي أوضاعًا بالغة الصعوبة، جراء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وتضرر المستشفيات والمرافق الصحية خلال حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة.

ويُعد مجمع ناصر الطبي من أبرز المؤسسات الصحية في جنوب القطاع، وقد تعرض خلال الحرب لسلسلة من الاستهدافات والاقتحامات الإسرائيلية، ما ألحق أضرارًا بأقسامه ومرافقه، وعرّض حياة المرضى والجرحى والطواقم الطبية للخطر.