 هيئة بريطانية: إصابة ناقلة بمقذوف في الخليج العربي وسقوط جرحى - بوابة الشروق
الخميس 12 نوفمبر 2026 3:17 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إقالة حسام حسن من القيادة الفنية للمنتخب الوطني؟
النتـائـج تصويت

هيئة بريطانية: إصابة ناقلة بمقذوف في الخليج العربي وسقوط جرحى

إسطنبول - الأناضول
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2026 - 2:47 م | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2026 - 2:47 م

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس، إصابة ناقلة بمقذوف مجهول أثناء إبحارها شرقا في الخليج العربي، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

وقالت الهيئة في بيان، إنها تلقت بلاغا متأخرا عن حادث وقع في 10 نوفمبر الجاري، تعرضت خلاله ناقلة لهجوم بمقذوف مجهول.

وأضافت أن الهجوم أسفر عن سقوط عدة مصابين جرى نقلهم إلى البر لتلقي المساعدة الطبية، مؤكدة سلامة بقية أفراد الطاقم والتحقق من أعدادهم.

وأوضحت الهيئة أنه لا تتوفر حتى الآن معلومات بشأن حجم الأضرار التي لحقت بالناقلة أو التداعيات البيئية المحتملة للحادث.

ودعت السفن العابرة للمنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، مشيرة إلى أن السلطات المختصة تجري تحقيقا في الحادث.

ولم يحدد البيان هوية الناقلة أو الجهة المسؤولة عن الهجوم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك