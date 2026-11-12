هيئة بريطانية: إصابة ناقلة بمقذوف في الخليج العربي وسقوط جرحى

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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس، إصابة ناقلة بمقذوف مجهول أثناء إبحارها شرقا في الخليج العربي، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

وقالت الهيئة في بيان، إنها تلقت بلاغا متأخرا عن حادث وقع في 10 نوفمبر الجاري، تعرضت خلاله ناقلة لهجوم بمقذوف مجهول.

وأضافت أن الهجوم أسفر عن سقوط عدة مصابين جرى نقلهم إلى البر لتلقي المساعدة الطبية، مؤكدة سلامة بقية أفراد الطاقم والتحقق من أعدادهم.

وأوضحت الهيئة أنه لا تتوفر حتى الآن معلومات بشأن حجم الأضرار التي لحقت بالناقلة أو التداعيات البيئية المحتملة للحادث.

ودعت السفن العابرة للمنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، مشيرة إلى أن السلطات المختصة تجري تحقيقا في الحادث.

ولم يحدد البيان هوية الناقلة أو الجهة المسؤولة عن الهجوم.