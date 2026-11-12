شهيد وعدة إصابات جراء غارة للاحتلال أمام بوابة مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم الخميس، في غارة شنّتها طائرة مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي أمام بوابة مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيّرة للاحتلال ألقت قنبلة تجاه مجموعة من المواطنين في شارع الليمون جنوب مدينة خان يونس، فيما ألقت قنابل تجاه مراكب الصيادين في بحر مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأشارت مصادر طبية باستشهاد 9 مواطنين بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 6 استشهدوا في قصف استهدف مجمع ناصر الطبي غرب خان يونس.

واستشهد 6 فلسطينيين، وأصيب أكثر من 20 آخرين، فجر اليوم الخميس، جراء قصف إسرائيلي استهدف مبنى داخل مجمع ناصر الطبي غربي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، في جريمة جديدة تطال المنشآت الصحية والطواقم الطبية في القطاع.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، إن طواقم الإنقاذ تمكنت من انتشال جثامين الشهداء الستة، وإجلاء أكثر من 20 مصابًا، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مبنى الياسين داخل مجمع ناصر الطبي.

وأفاد مراسل المركز الفلسطيني للإعلام بأن القصف ألحق أضرارًا مادية كبيرة بالطابق الثاني من المبنى، وطال قسم الإفاقة وأقسام جراحة النساء والرجال والباطنة، ما تسبب في حالة من الهلع بين المرضى والكوادر الطبية، وسط عمليات إخلاء ونقل للمصابين والشهداء.

ويأتي استهداف مجمع ناصر الطبي في وقت يواجه فيه القطاع الصحي أوضاعًا بالغة الصعوبة، جراء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وتضرر المستشفيات والمرافق الصحية خلال حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة.

ويُعد مجمع ناصر الطبي من أبرز المؤسسات الصحية في جنوب القطاع، وقد تعرض خلال الحرب لسلسلة من الاستهدافات والاقتحامات الإسرائيلية، ما ألحق أضرارًا بأقسامه ومرافقه، وعرّض حياة المرضى والجرحى والطواقم الطبية للخطر.