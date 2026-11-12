أحمد عبد الحليم: حال الزمالك لن ينصلح إلا بإبعاد ملف كرة القدم عن الجمعية العمومية

كشف أحمد عبد الحليم نجم الزمالك السابق، عن كواليس جلسة قدامى لاعبي القلعة البياء مع حسين لبيب رئيس النادي.

وقال عبد الحليم في تصريحات مع كريم رمزي على راديو "ميجا اف ام": "كان لدينا تساؤلات مثل الجماهير بشأن شركة الكرة في الزمالك ولكن حسين لبيب خلال جلسته اكد أن الزمالك لن يمس ولا احد يعلو على الزمالك وهذا كان بالاتفاق مع حسين لبيب وأنا أثق به "

وأضاف: "شركة الكرة عبارة عن أسهم وأي عضو بمجلس الزمالك له مستحقات لدى الزمالك لن يحصل على أمواله من شركة الكرة إنما هذا شيء آخر ، لا يوجد مستثمرين محددين لحد الان لشركة الكرة بالزمالك"

وتابع: "هناك جلسة اخرى مع حسين لبيب في الأيام القادمة وقيمة الزمالك في مشاكله ولكن يبقى الزمالك كبير ويتوج ببطولات ولابد أن ينفصل ملف كرة القدم في نادي الزمالك عن الجمعية العمومية لنادي الزمالك حتى ينصلح حال الزمالك "

كما تحدث عن منتخب مصر قائلا: "علي ماهر مدرب مميز وله نمط تدريبي مميز وهو له عمل تدريبي كبير واختياره لمنتخب مصر ليس بالصدفة وشخصيته مختلفه وعلاقته باللاعبين جيدة للغاية ولا احد يغفل او ينكر إنجاز حسام حسن مع منتخب مصر"