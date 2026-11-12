رئيس مجلس القيادة اليمني: لا سلام مع الحوثيين في ظل ادعائهم حقا إلهيا في الحكم

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن جوهر الخلاف مع جماعة الحوثي لا يتعلق بالصراع على السلطة، وإنما بإصرارها على الاحتفاظ بالسلاح خارج مؤسسات الدولة، وادعائها حقا إلهيا في الحكم، بما يشكل تهديدا لوجود الدولة اليمنية وسيادتها.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبأ»، جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الخميس، المبعوث الصيني الخاص لشئون الشرق الأوسط، تشاي جون، والوفد المرافق له، لبحث العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة.

وأعرب العليمي عن تقدير بلاده للعلاقات مع الصين، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والاستفادة من موقع اليمن وموانئه وارتباطاته العربية والأفريقية ليكون شريكا في مبادرة الحزام والطريق، ودعم أمن التجارة العالمية والممرات البحرية.

ودعا الرئيس اليمني بكين إلى توسيع دورها في دعم الدولة اليمنية ومؤسساتها، والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بما يسهم في استعادة مؤسسات الدولة وحماية المدنيين وتأمين الممرات البحرية.

وفيما يتعلق بجهود السلام، قال العليمي إن الحكومة اليمنية تعاملت بإيجابية مع مبادرات التهدئة وقدمت تنازلات لمصلحة الشعب، لكن جماعة الحوثي، بدعم إيراني، استغلت تلك الجهود لتعزيز قدراتها العسكرية وتصعيد هجماتها، بدلا من استثمارها في إنهاء الأزمة.

وشدد على أن الحكومة لا تزال ملتزمة بالتوصل إلى سلام يفضي إلى إقامة دولة وطنية قائمة على الدستور وسيادة القانون، تحتكر مؤسساتها الرسمية السلاح، وتضمن المساواة بين المواطنين والتعددية السياسية.

واتهم العليمي إيران باستخدام الحوثيين ورقة ضغط على دول المنطقة والعالم، مشيرا إلى معلومات كشفت عنها الأجهزة الأمنية بشأن مشاركة خبراء إيرانيين ولبنانيين وعراقيين إلى جانب الجماعة.

كما حذر من تداعيات تقويض الدول الوطنية باستخدام القوة المسلحة، منوها أن ذلك يفتح الباب أمام تفكك الدول وظهور كيانات متنافسة، بما يتعارض مع مبادئ احترام السيادة وسلامة الأراضي.

وتطرق اللقاء إلى التصعيد الحوثي والحصار المفروض على سكان محافظة تعز، واستهداف المنشآت المدنية، حيث وصف العليمي، هذه الممارسات بأنها ترقى إلى جرائم حرب، وتمثل اختبارا لمصداقية المجتمع الدولي في حماية المدنيين وصون الأمن والسلم الدوليين.

من جانبه، جدد المبعوث الصيني تأكيد دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية في جهودهما لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق السلام، مشددا على حرص بكين على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.

وأكد تشاي جون استمرار الجهود الصينية لدعم التهدئة ومنع تدهور الأوضاع، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية وتنفيذ المشاريع التنموية بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني وتعزيز التعاون بين البلدين.