كاف يفتح سباق استضافة أمم أفريقيا 2028 و2031 و2033

فتح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» باب الترشح أمام الاتحادات الوطنية الراغبة في تنظيم النسخ الثلاث المقبلة من بطولة كأس الأمم الإفريقية، والمقرر إقامتها أعوام 2028 و2031 و2033، بعد اعتماد نظام إقامة البطولة كل عامين بدلًا من أربع سنوات.

وأخطر كاف الاتحادات الوطنية الـ54 الأعضاء بفتح باب تقديم ملفات جديدة لاستضافة البطولة، في خطوة تتيح الفرصة أمام مختلف الدول للدخول في المنافسة على تنظيم الحدث القاري.

وبحسب النظام الجديد، ستقام نسخة 2028 في موعدها المحدد، بينما جرى تعديل مواعيد النسختين اللتين كانتا مقررتين في عامي 2032 و2036، لتقام الأولى عام 2031 والثانية في 2033.

وأكد الاتحاد الإفريقي أن جميع الاتحادات الأعضاء يمكنها التقدم بطلبات الاستضافة، بما فيها الدول التي لم تشارك في المرحلة السابقة من الترشح، بينما لن يُطلب من الاتحادات التي سبق أن قدمت ملفات رسمية إعادة تقديمها أو تجديد طلباتها.

وحدد كاف يوم 17 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، موعدًا أخيرًا لاستقبال طلبات الاستضافة، على أن تبدأ عقب انتهاء المهلة عملية مراجعة وتقييم الملفات قبل تحديد الدول التي ستنظم البطولات الثلاث المقبلة.