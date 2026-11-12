ارتفاع حصيلة المصابين في إطلاق النار قرب البيت الأبيض إلى 5 أشخاص

ارتفعت حصيلة المصابين في حادث إطلاق النار الذي وقع بحي لوغان سيركل في العاصمة الأمريكية واشنطن، الخميس، إلى خمسة أشخاص، فيما لم تتمكن الشرطة حتى الآن من القبض على مطلق النار.

وبحسب وكالة «أسوشيتيد برس»، قالت المتحدثة باسم الشرطة، نيكول دينر، إن ملابسات الحادث ومواقع إطلاق النار لا تزال غير واضحة، مشيرة إلى أن قوات الأمن تلقت بلاغات من مواقع متعددة وانتشرت في المنطقة.

ووقع الحادث على بُعد نحو ميل واحد شمال البيت الأبيض، ما دفع السلطات إلى مطالبة السكان بتجنب المربع السكني رقم 1500 بشارع 15، وفرض طوق أمني وإغلاق عدد من الشوارع المحيطة.

كما أُغلقت المدارس القريبة من موقع الحادث، فيما أرسل المكتب الفيدرالي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات عناصره إلى المنطقة للمساعدة في التعامل مع الواقعة.

ويأتي الحادث في ظل إجراءات أمنية مشددة تشهدها العاصمة الأمريكية، إذ شهد حي لوغان سيركل، في أغسطس 2025، اعتداء على أحد موظفي إدارة كفاءة الحكومة التابعة للرئيس دونالد ترامب، خلال محاولة مجموعة من المراهقين سرقة سيارته وسيارة امرأة أخرى، بحسب السلطات.

وعقب الواقعة بأيام، قرر ترامب فرض سيطرة فيدرالية على العاصمة، وأرسل مئات من أفراد الحرس الوطني للمساعدة في الحد من الجريمة، ولا يزال انتشارهم مستمرا.