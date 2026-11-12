بريطانيا تفرض عقوبات على أكبر 10 شركات منتجة للنفط في روسيا

أعلنت الحكومة البريطانية فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، تستهدف أكبر 10 شركات منتجة للنفط، في خطوة تهدف إلى تقليص عائدات موسكو من قطاع الطاقة والضغط عليها لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة البريطانية، الخميس، تشمل العقوبات الجديدة سفن «أسطول الظل» المتورطة في نقل النفط والغاز الطبيعي المسال الروسيين، وكبرى شركات الفحم، إلى جانب شركة «فوستوك أويل»، المشروع الرئيسي لشركة «روسنفت» في قطاع النفط والغاز بمنطقة القطب الشمالي، وشركة «سلافنفت».

وبهذه الخطوة، تصبح المملكة المتحدة أول دولة تفرض عقوبات على أكبر 10 شركات منتجة للنفط في روسيا، مستهدفة بذلك مختلف حلقات سلسلة إيرادات الطاقة الروسية، بما يشمل الإنتاج والتجارة والإمدادات ووسائل النقل البحري.

وجاء الإعلان عن العقوبات بالتزامن مع مشاركة رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام، في قمة المجموعة السياسية الأوروبية «EPC»، بالعاصمة الأيرلندية دبلن، حيث يسعى إلى حشد الدعم الأوروبي والدولي لمواصلة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ودفعه إلى التعامل بجدية مع مفاوضات السلام.

ومن المقرر أن يشارك بورنهام، إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في اجتماع مخصص لبحث تطورات الأزمة الأوكرانية، والبناء على نتائج محادثات السلام الأخيرة في أبوظبي.

كما سيؤكد رئيس الوزراء البريطاني ضرورة توفير ضمانات أمنية قوية وملزمة قانونيا لأوكرانيا ضمن أي اتفاق سلام، مع التشديد على أهمية استمرار مشاركة الدول الأوروبية في المفاوضات، ودعم دعوة زيلينسكي إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار.

وقال بورنهام، إن محادثات السلام أحرزت تقدما، لكن ذلك لا يعني التراجع عن الضغوط على روسيا، مؤكدا ضرورة تكثيف العقوبات على مصادر تمويل الحرب، والعمل على التوصل إلى وقف شامل وفوري لإطلاق النار.