4 إصابات جراء إطلاق نار قرب البيت الأبيض في واشنطن

أُصيب أربعة أشخاص بالرصاص في حادث إطلاق نار وقع في وقت مبكر من صباح الخميس (بتوقيت واشنطن)، بحي لوغان سيركل في العاصمة الأمريكية واشنطن، على بُعد نحو ميل واحد شمال البيت الأبيض.

وبحسب وكالة «أسوشيتيد برس»، قالت الشرطة إنها تلقت بلاغات عن إطلاق النار من مواقع متعددة، وانتشرت قواتها في المنطقة، فيما لم تتضح حتى الآن ملابسات الحادث أو الموقع الدقيق لإطلاق النار.

وطالبت الشرطة السكان بتجنب المربع السكني رقم 1500 بشارع 15، الذي يضم مباني سكنية ومركزا للياقة البدنية وكنيسة القديس لوقا الأسقفية، بالقرب من أحد متاجر هول فودز.

وفرضت السلطات طوقا أمنيا حول جزء كبير من المنطقة، وأغلقت الشوارع المحيطة، كما أُغلقت المدارس القريبة من موقع الحادث. وأعلن المكتب الفيدرالي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، التابع لوزارة العدل، إرسال عناصره إلى الموقع للمساعدة في التعامل مع الواقعة.

ويأتي الحادث في ظل إجراءات أمنية مشددة تشهدها العاصمة الأمريكية، إذ شهد حي لوغان سيركل في أغسطس 2025 اعتداء على أحد موظفي إدارة كفاءة الحكومة التابعة للرئيس دونالد ترامب، خلال محاولة مجموعة من المراهقين سرقة سيارته وسيارة امرأة أخرى، بحسب السلطات.

وعقب الواقعة بأيام، قرر ترامب فرض سيطرة فيدرالية على العاصمة، وأرسل مئات من أفراد الحرس الوطني للمساعدة في الحد من الجريمة، ولا يزال انتشارهم مستمرا.