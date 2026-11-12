بوتين: القوات الأجنبية في أوكرانيا هدف مشروع لروسيا

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بحضور مساعده يوري أوشاكوف، ومستشاره فلاديمير ميدينسكي، بالإضافة إلى رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.

وفي مستهل الاجتماع طلب بوتين من ضيفيه نقل شكره وتقديره للرئيس دونالد ترامب، على جهوده المبذولة لتنظيم الاتصالات بين روسيا وأوكرانيا، كما طلب توجيه الشكر للسيدة ميلانيا ترامب على مشاركتها الفاعلة في معالجة الملف الإنساني في منطقة أليشكي.

وأكد بوتين للمبعوثين أهمية الاستماع إلى تقييمهما الشخصي لمخرجات الاتصالات التي جرت في أبوظبي، وذلك وفقًا لما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وشدد على موقف موسكو الثابت من الملف الإقليمي خلال المباحثات، موضحا أن روسيا تدرك جيدا محاولات الجانب الأوكراني إثارة موضوع ما يسمى بـ«المناطق الرمادية».

وأكد بوتين بحزم أنه لا توجد لروسيا سوى خط فاصل واحد مع أوكرانيا، وهو خط الحدود الدولية، رافضا أي تصورات أخرى لتقسيم أو ترسيم المناطق.

وفيما يخص البعد الأوروبي والأمني، أكد بوتين أن روسيا لم تكن يوما ضد الحوار مع أوروبا، لكنه حذر في الوقت ذاته من أن احتمال وجود قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي الروسي، مشددا على أن أي قوات أجنبية تتواجد في أوكرانيا ستعد هدفا مشروعا للقوات المسلحة الروسية.

من جانبه، أعرب ويتكوف عن شكره للرئيس بوتين على استقباله، مشيدا بالأجواء الإيجابية التي سادت المفاوضات الثلاثية في أبوظبي.

كما أشار إلى أن الوفدين الروسي والأوكراني عملا بفعالية عالية خلال الجولة، معتبرا أن الترتيبات الجارية لتبادل الأسرى بين البلدين تمثل مؤشرا واضحا على إحراز تقدم ملموس في مسار التسوية.

كما وجه ويتكوف الشكر لفلاديمير ميدينسكي على مشاركته المستمرة في جهود التسوية منذ بداية الأزمة، وعلى الدور الذي اضطلع به خلال مفاوضات أبوظبي.

وفيما يتعلق بالدور الأوروبي، أوضح المبعوث الأمريكي أن ممثلي أوروبا لم يجلسوا إلى طاولة المفاوضات في أبوظبي، إلا أنهم حظوا بإحاطة مستمرة ومعلومات دقيقة حول مجريات الاتصالات ونتائجها.

وفي هذا السياق، أكد كوشنر أن الجانب الأمريكي يدرك تماما رغبة الأوروبيين في المشاركة في مسار المفاوضات والمساهمة في إنهاء الصراع في أوكرانيا.

وفي ختام المباحثات، أفاد ويتكوف بأنه سينقل المعلومات والتفاصيل الخاصة بالاتصالات التي جرت اليوم مع الرئيس بوتين مباشرة إلى زيلينسكي، لضمان استمرار التنسيق وزخم الحوار في المرحلة المقبلة.