ويتكوف وكوشنر في موسكو للقاء بوتين على وقع تبادل الهجمات بين روسيا وأوكرانيا

في محطة جديدة ترمي لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو الخميس. ومن المرتقب أن يلتقي المبعوثان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويأتي ذلك بعد محادثات أوكرانية روسية اختُتمت الأربعاء في العاصمة الإماراتية أبوظبي. ميدانيا، تبادلت روسيا وأوكرانيا الهجمات ​على العاصمتين في وقت مبكر من صباح الخميس.

ووصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف و جاريد كوشنر إلى موسكو الخميس للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق وكالات أنباء روسية، وذلك إثر محادثات أوكرانية-روسية اختُتمت الأربعاء في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وكان في استقبال المبعوثين الأمريكيين في مطار فنوكوفو بموسكو من جانب الممثل الخاص للرئيس الروسي كيريل ديمترييف.

ونشر ديمترييف على منصة إكس "نرحب بستيف وجاريد في موسكو"، مرفقا منشوره بمقطع فيديو يظهر وصولهما إلى المطار.

من جانبه، قال فولوديمير زيلينسكي لدى وصوله إلى دبلن، إنه قد تكون هناك "فرصة سانحة" لإنهاء النزاع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية قبل عام 2027، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال: "المهم هو أن الأمريكيين توجهوا إلى بوتين ومعهم تفاصيل محددة. وأود بشدة أن يأتوا إلى دبلن ومعهم تفاصيل محددة أيضا"، مضيفا أنه رغم استمرار شعوره بالشك، فإن "هناك أملا".

• الرئيس الأوكراني يرحب بمبادرة الولايات المتحدة

ورحّب الرئيس الأوكراني، في نفس السياق، بما سماه "تغييرا في النبرة" من جانب الولايات المتحدة بشأن احتمال إشراك أوروبا في المحادثات التي تتوسط فيها واشنطن، مشيرا إلى أن "الجانب الأمريكي يتعامل مع الأمر بشكل أكثر إيجابية".

أما الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته فاعتبر أن المفاوضات التي جرت في الإمارات أظهرت أن الولايات المتحدة وأوكرانيا وأوروبا "متوافقون تماما وموحَّدون".

وفي هذه النقاشات المباشرة، وهي الأولى منذ أكثر من ثمانية أشهر، اتفق الطرفان على إجراء عملية تبادل جديدة واسعة النطاق للأسرى، في حين اختلفا حول الدور الذي ينبغي أن تلعبه أوروبا في مواصلة المفاوضات.

ورغم أن القليل من العناصر الملموسة خرجت من هذه المناقشات التي تهدف إلى إيجاد مخرج لحرب مستمرة منذ أكثر من 4 سنوات، فقد تحدثت الأطراف عن إحراز تقدم وأكدت أن المحادثات ستستمر.

وفي حديثه على التلفزيون الروسي بعد هذا الاجتماع، اعتبر رئيس وفد الكرملين، المؤرخ القومي فلاديمير ميدينسكي، أن "الهدف الرئيسي" للمفاوضات هو إنشاء "نظام أمني" في أوروبا يكون بمثابة "يالطا وبوتسدام جديدين وعصريين"، في إشارة إلى المؤتمرين اللذين عقدا عام 1945 بين قادة غربيين والزعيم السوفياتي جوزيف ستالين لوضع ترتيبات أمنية في أوروبا ما بعد الحرب العالمية الثانية.

• "لا اتفاق دون شروط روسية"

ومن أجل مواصلة الزخم الذي تحقق في الأيام الأخيرة، أعلن جاريد كوشنر أنه سيلتقي في موسكو، برفقة ستيف ويتكوف، فلاديمير بوتين من أجل "استعراض ما نوقش" في أبوظبي و"محاولة إحراز مزيد من التقدم"، ثم يتوجه إلى دبلن من أجل مواصلة البحث مع فولوديمير زيلينسكي.

ومن الجانب الروسي، صرّح فلاديمير مدينسكي بأن "النقاش" سيستمر، قبل أن يؤكد لاحقا على التلفزيون الروسي أن موسكو لن توقّع أي اتفاق إلا وفق شروطها، وأنه لا يرى شخصيا إمكانيات لتبادل الأراضي.

وقد دعا زيلينسكي والولايات المتحدة أوروبا إلى اختيار من سيمثلها في المحادثات، لكن مسئولين أوروبيين قالوا إنهم لا يتوقعون أن يتخذ القادة قرارات بشأن تعيين مبعوث موحد لأي محادثات محتملة مع روسيا.

وبعد يومين من المحادثات، اتفقت أوكرانيا وروسيا على عملية تبادل للأسرى، ستكون "الأكبر" منذ بدء الحرب، بحسب كوشنر، رغم عدم إعلان طرفي النزاع عدد من سيفرج عنهم.

• تبادل الهجمات بين روسيا وأوكرانيا

ميدانيا، وبالتزامن مع وصول المبعوثين الأمريكيين، تبادلت روسيا وأوكرانيا الهجمات ​على العاصمتين في وقت مبكر من صباح الخميس.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق تيلجرام إنها ضربت منشآت عسكرية ومنشآت للطاقة في أوكرانيا، بالإضافة ​إلى مستودع ذخيرة في العاصمة كييف.

وأكد شاهد من وكالة الأنباء رويترز أنه سمع ​دوي انفجارات في كييف في الساعات الأولى من ​الصباح الخميس. وأفاد مسئول محلي عبر تطبيق تيلجرام بأن الهجمات ألحقت أضرارا ببنية تحتية للطاقة ​وبنية تحتية مدنية في منطقة ريفني.

وأوضح سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو على تيلجرام الخميس، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 5 طائرات مسيرة كانت متجهة إلى العاصمة.

وذكر مسئولون محليون أن طائرات مسيرة أخرى أسقطت في العديد من المناطق الروسية، بما في ذلك منطقتي روستوف وتولا.

ويعتزم المفاوضون كوشنر وويتكوف بعد مغادرة موسكو التوجه ​إلى إيرلندا للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي من المقرر أن يحضر اجتماعا للزعماء الأوروبيين هناك.