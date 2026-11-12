رامي رضوان عن إلقاء أطعمة غير صحية في سلة المهملات بمدرسة بكفر الشيخ: النية حلوة لكن الأسلوب خطأ

انتقد الإعلامي رامي رضوان إلقاء بعض مسئولي مدرسة ابتدائية بكفر الشيخ أطعمة غير صحية، ومنها البطاطس المقلية ومشروبات الطاقة، في سلة المهملات، قائلًا: "النية حلوة ولكن الأسلوب خطأ"، معتبرًا أن التوعية وإقناع الطلاب بأضرار هذه المنتجات أفضل من التخلص منها بهذه الطريقة.

وقال "رضوان" عبر برنامجه "من ماسبيرو" على القناة الأولى، أمس الأربعاء، إن المدرسة ذكرت أن هذا الإجراء جاء بسبب تكرار شكاوى التلاميذ من آلام البطن والقيء، حيث إنها ربطتها بتناول هذه الأطعمة وأنها سبق أن حذرت أولياء الأمور وطلبت منهم إعداد وجبات صحية لأبنائهم.

وأكد أنه لا يختلف مع ضرورة حماية الأطفال من الأطعمة غير الصحية، محذرًا من أضرار الاعتماد عليها بشكل يومي، لكنه تحفظ على إهدار الأطعمة وإلقائها في القمامة، خاصة أن أولياء الأمور دفعوا ثمنها، مؤكدًا أن هناك بدائل أخرى للتعامل مع الأمر.

واقترح تنظيم حملات توعية وفعاليات للطلاب وأولياء الأمور للتعريف بأضرار هذه المنتجات، وإقناع الأطفال بتقليل تناولها بدلًا من منعها بهذه الطريقة.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر جمع بعض مسئولي المدرسة الأطعمة غير الصحية والمنتجات التي تحتوي على مواد حافظة من التلاميذ خلال طابور الصباح والتخلص منها، لحماية صحة الطلاب بعد رصد شكاوى من إصابة بعضهم بآلام في البطن وحالات قيء.