اختبأ عضو سابق في جماعة الألوية الحمراء الإرهابية الإيطالية في الأرجنتين، لتجنب تسليمه إلى إيطاليا على خلفية تورطه في اختطاف رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ألدو مورو عام 1978، والذي انتهى بمقتله.

ورصدت وزارة الأمن الأرجنتينية مكافأة تبلغ نحو 13 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد مكان ليوناردو بي.

وقالت الوزارة إن مذكرة اعتقال سارية صادرة في الأرجنتين بحق الرجل، المسجل في بوينس آيرس، على صلة بإجراءات تسليمه إلى إيطاليا.

وذكرت صحيفة لا ناسيون الأرجنتينية، نقلا عن مصادر في دوائر التحقيق، أن الرجل استخدم حبلاً للتدلي من شقته في الطابق الخامس هرباً من الاعتقال. وأضافت أنه نزع جهاز مراقبة إلكترونيا كان مثبتا في كاحله قبل فراره.