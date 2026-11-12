 استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي في خان يونس بقطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي في خان يونس بقطاع غزة

د ب أ
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2026 - 2:11 ص | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2026 - 2:11 ص

 أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس مقتل أربعة فلسطينيين على الأقل وإصابة عدد آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف أحد مباني مجمع ناصر الطبي في محافظة خان يونس جنوب القطاع.


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