استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي في خان يونس بقطاع غزة

أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس مقتل أربعة فلسطينيين على الأقل وإصابة عدد آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف أحد مباني مجمع ناصر الطبي في محافظة خان يونس جنوب القطاع.