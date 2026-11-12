استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي في خان يونس بقطاع غزة

الأكثر قراءة
الموافقة على تعيين نحو 34 ألفا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والأزهر على 5 سنوات
مصدر بالسكة الحديد: حصر شامل للعاملين للتأكد من انتماءاتهم ومدى تأثيرها على سلامة التشغيل
نشأت الديهي: هل هناك ارتباط بين ممر طابا العريش اللوجستي وحادث العياط؟ بحسي الصحفي أَشمّ رائحة كريهة
تريزيجيه يودع حسام وإبراهيم حسن برسالة مؤثرة بعد رحيلهما عن منتخب مصر
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد إقالة حسام حسن من القيادة الفنية للمنتخب الوطني؟
نعم
لا
محايد
النتـائـج
تصويت
أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس مقتل أربعة فلسطينيين على الأقل وإصابة عدد آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف أحد مباني مجمع ناصر الطبي في محافظة خان يونس جنوب القطاع.