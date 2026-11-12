النيابة تقرر تشريح جثمان طبيب المنيا بعد العثور عليه غريقًا بترعة الإبراهيمية في سمالوط

قررت النيابة العامة بمركز سمالوط، تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، عرض جثمان الطبيب أحمد رتيب، 35 عامًا، طبيب الجراحة العامة بمستشفى المنيا الجامعي، على مصلحة الطب الشرعي لتشريحه، بعد العثور عليه غريقًا بمجرى ترعة الإبراهيمية، أمام قرية قلوصنا التابعة لمركز سمالوط، اليوم الخميس، وذلك في اليوم الثالث لاختفائه عقب استقلاله سيارة أجرة «تاكسي» في ظروف غامضة.

وكان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من المقدم محمد قاسم، رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد بالعثور على جثمان الطبيب المتغيب، أحمد رتيب، 35 عامًا، ويعمل طبيبًا بمستشفى المنيا الجامعي، ويقيم بقرية الروضة التابعة لمركز ملوي، وله محل إقامة آخر بشقة سكنية في قرية دماريس.

وجرى انتشال الجثمان من مياه ترعة الإبراهيمية المتفرعة من نهر النيل، ناحية قرية قلوصنا بمركز سمالوط، والتي تبعد نحو 25 كيلومترًا عن مدينة المنيا.

وعلى الفور، أُودع الجثمان مشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت ندب الدكتور محمد صلاح، مفتش صحة المركز، لمناظرة الجثمان.

وكشف مفتش صحة المركز أن الوفاة غير طبيعية نتيجة إسفكسيا الغرق، مؤكدًا عدم ظهور أي آثار للضرب أو الخنق على الجثمان، الذي كان يرتدي ملابس «اليونيفورم» الخاصة بالمستشفى، مع وجود قطع بسيط في البنطلون.

وبعرض التقرير على النيابة العامة بمركز سمالوط، قررت إعمال الصفة التشريحية وعرض الجثمان على مصلحة الطب الشرعي، كما كلفت إدارة البحث الجنائي بفحص الواقعة وظروفها وملابساتها، وكشف غموضها، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تغيب الطبيب عقب خروجه من مستشفى المنيا الجامعي، حيث استقل سيارة أجرة «تاكسي» يوم الثلاثاء الماضي، قبل انقطاع الاتصال به وإغلاق هاتفه المحمول وعدم عودته إلى منزله، ما دفع أسرته وزملاءه إلى إطلاق نداءات استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بالمساعدة في العثور عليه.