ترامب: لسنا بحاجة لصفقة مع إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن لم تعد بحاجة إلى إبرام اتفاق مع إيران، مشيرا إلى امتلاك الولايات المتحدة أوراق ضغط اقتصادية واستراتيجية، من بينها الأموال الإيرانية ومضيق هرمز.

وقال ترامب، في تدوينة عبر منصته «تروث سوشيال»، الخميس: «الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى اتفاق مع إيران، فقد ولّى ذلك الزمن.. لدينا أموالهم، مئات المليارات من الدولارات، ولدينا مضيقهم».

وفي سياق آخر من التدوينة، أعلن ترامب تكليف نائبه جيه دي فانس، بالتركيز على ما وصفه بالفساد والجريمة في المدن والولايات التي يديرها الديمقراطيون، متهما قيادات الحزب الديمقراطي بسوء الإدارة والتورط في ممارسات فساد تسببت في خسارة مليارات الدولارات.

وتأتي تصريحات ترامب في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، بعدما لوّحت إيران بتوسيع نطاق المواجهة واللجوء إلى عمليات عسكرية غير تقليدية، ردا على استمرار الضغوط الأمريكية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد قال إن ترامب اختار ممارسة الضغط الاقتصادي على إيران وخنقها ماليا، بدلا من الدخول في حرب أو التوصل إلى اتفاق معها.

في المقابل، حذّر رئيس الأركان الإيراني علي عبد اللهي، من أن أي خطأ جديد في الحسابات سيقابَل بضربات أكثر فتكا.

فيما هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، باستهداف قواعد أمريكية بعيدة المدى إذا تجددت الهجمات على بلاده.

كما شدد رضائي، على رفض طهران التخلي عن أي كمية من المواد النووية المخصبة.