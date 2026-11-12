إبراهيم المعلم: المكتبات العامة تتيح الكتب مجانًا وتكافئ التجديد والتجويد في التأليف والنشر

● كثير من الأدباء والكتاب تعلموا وقرأوا في المكتبات العامة.. ومصر عرفتها منذ بدايات القرن العشرين

● اقتناء المكتبات لكل جديد وجيد يدعم المؤلف والناشر.. ويوفر للقراء المعرفة ومكانًا ملائمًا للبحث والدراسة

● إنشاء المكتبات مسؤولية الحكومة والمجتمع.. وإدارتها تحتاج إلى أمناء مدرَّبين على اختيار الكتب

● النرويج تتيح الكتب رقميًا للمواطنين مجانًا.. وتسدد حقوق المؤلفين والناشرين وفق الاستخدام

قال إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق: «المكتبات العامة توفر الكتب الجيدة والجديدة والقديمة والمتميزة من الكتب مجانًا، ولا توفر الكتاب وحده، وإنما المكان والجو الهادئ الملائم للقراءة والاطلاع والبحث، ولقاء الناس الجادين الذين يشبهونك».

جاء ذلك خلال الجزء الثالث من حواره مع الإعلامية منى الشايب ببرنامج «خطوات وطريق»، المذاع على قناة النيل الثقافية، حيث أكد أن المكتبات العامة تتيح المعرفة دون اشتراط شراء الكتب، وتدعم في الوقت نفسه التجديد والجودة في التأليف والنشر.

وأوضح أن مصر عرفت منذ بدايات القرن العشرين المكتبات ودور الكتب التي تضم أحدث الإصدارات، وأن كثيرًا من الأدباء والكتاب تعلموا وقرأوا فيها، مضيفًا أن توفير العدد الكافي من المكتبات «يوجه حركة التأليف والنشر نحو التجديد والتجويد، ويمنحها دعامة؛ لأن كل مؤلَّف جيد وجديد ومتميز سيبيع عددًا من النسخ لهذه المكتبات، فتكون هناك مكافأة للتجديد والتجويد».

وشدد على أن إنشاء المكتبات مسؤولية الحكومة والمجتمع، بمختلف مؤسساته من نقابات ومدارس وجامعات وغيرها، وأن إدارتها تحتاج إلى أمناء مكتبات مدربين يعرفون كيف يختارون الكتب.

وأضاف: «ينبغي أن تقتني المكتبات بصفة مستمرة ودورية كل مهم وجديد وجيد، وتتيح الاطلاع للجميع؛ من يريد أن يقرأ أو يستعير أو يبحث أو يدرس، يجد الكتاب والمجلة والوثيقة مجانًا، وفي مكان ملائم»، معتبرًا ذلك من وظائف ومسؤوليات الحكومات والمجتمعات، ومن أوجه توجيه أموال الضرائب لصالح الإنسان.

وأشار إلى تطور الإتاحة عبر تجارب رقمية، ذكر منها النرويج، يحصل المواطن خلالها على الكتاب إلكترونيًا دون مقابل، بينما تُسدد حقوق الناشرين والمؤلفين وفق الاستخدام، مؤكدًا أن «هذا حل عبقري، أن يكون الكتاب في متناول الناس دون احتياج إلى الشراء»، مع الحفاظ على حقوق من ينتجونه.