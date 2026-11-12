ترامب: على فانس التركيز على الفساد الداخلي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه يريد من نائبه جيه دي فانس تركيز كامل اهتمامه على ما وصفه بالجرائم والفساد في المدن الأمريكية التي يديرها ديمقراطيون، مشيرًا إلى أن هذه الجهود قد توفر أموالًا أكثر مما يمكن أن يوفره التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وكتب ترامب، عبر منصات التواصل الاجتماعي: «يمكن لميزانيتنا أن تعود سريعًا إلى التوازن من خلال تصحيح هذا النطاق الواسع من الأنشطة الإجرامية. الفساد يجري في دماء قيادة الحزب الديمقراطي».

وأضاف: «لسنا في حاجة إلى اتفاق مع إيران. لقد ولت تلك الأيام منذ فترة طويلة، أموالهم لدينا. مئات المليارات من الدولارات، ومضيقهم لدينا».

وكان فانس قد شارك مؤخرًا في الاتصالات مع إيران، ضمن الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية للنزاع.

وفي سياق متصل، نأى فانس بنفسه، أمس الأربعاء، عن حرب ترامب على إيران، عقب الهزيمة الكبيرة التي مني بها الجمهوريون أمام الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

وشكك فانس في جدوى الحرب مقارنة بتكلفتها، وألقى باللوم عليها في الخسائر الانتخابية التي تكبدها الجمهوريون، بحسب وكالة رويترز.

وقال فانس، الذي يُنظر إليه باعتباره أحد أبرز المرشحين المحتملين للرئاسة الأمريكية عام 2028، إن توصيته السابقة بإنهاء الحرب كانت «نصيحة سديدة».