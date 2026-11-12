هجمات إسرائيلية تطال 7 بلدات جنوبي لبنان وانفجار 3 مسيرات في ميفدون

شهدت 7 بلدات جنوبي لبنان، الخميس، هجمات للجيش الإسرائيلي شملت تفجيرات وقصفًا مدفعيًا وإطلاق نار وقنابل صوتية، فيما انفجرت 3 مسيرات إسرائيلية في بلدة ميفدون، بينها اثنتان على سطحي منزلين.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرين في بلدتي كونين بقضاء بنت جبيل والقنطرة بقضاء مرجعيون.

وأضافت أن المدفعية الإسرائيلية قصفت أطراف بلدة رشاف بعدة قذائف، بالتزامن مع إطلاق نار بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة صربين، وكلتاهما بقضاء بنت جبيل.

وفي قضاء حاصبيا، ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين قرب مزارعين في أطراف بلدة كفرشوبا بمنطقة العرقوب.

أما في قضاء النبطية، فأفادت الوكالة بانفجار مسيرتين إسرائيليتين على سطحي منزلين في بلدة ميفدون، أعقبهما انفجار مسيرة ثالثة في البلدة، دون توضيح أسباب الانفجارات.

وفي قضاء صور، قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة المنصوري.

وتتواصل الهجمات الإسرائيلية رغم اتفاق "صيغة الإطار"، الموقع بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية في 26 يونيو 2026، وينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي المحتلة، مقابل انتشار الجيش اللبناني وتوليه المسؤولية الأمنية.

وجاء الاتفاق بعد تجدد الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" في 2 مارس 2026، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، عقب حرب بدأت بمواجهات حدودية في أكتوبر 2023.

ولا تزال إسرائيل تحتل مناطق جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ حرب 2023 و2024، وسط خلافات بشأن تنفيذ اتفاق يونيو الماضي.