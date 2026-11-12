حجزت جاسمين عطية، لاعبة المنتخب المصري لسلاح السيف، مكانها في دور الـ64 الرئيسي لمنافسات فردي السيدات ببطولة كأس العالم، المقامة بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري، بعدما قدمت أداءً قويًا في الأدوار التمهيدية.

واستهلت اللاعبة المصرية مشوارها في البطولة بتحقيق 5 انتصارات خلال 6 مواجهات خاضتها بدور المجموعات، إذ تفوقت على بطلات رومانيا وأوكرانيا وبلغاريا وفرنسا وأوزبكستان، بينما تلقت خسارة واحدة أمام بطلة روسيا، لتضمن التأهل إلى دور الـ64 التمهيدي.

وواصلت جاسمين عطية نتائجها الإيجابية، بعدما حققت فوزًا كبيرًا على الرومانية أدريانا جياتارا بنتيجة 15-6، في مواجهة دور الـ64 التمهيدي، لتحسم عبورها إلى الدور الرئيسي وتبقي على حظوظها في المنافسة على اللقب.

ومن المقرر أن تستكمل منافسات فردي السيدات يوم السبت المقبل، بداية من دور الـ64 الرئيسي وحتى المباراة النهائية، فيما تقام غدًا الجمعة منافسات الأدوار التمهيدية لفردي الرجال.

وتحظى البطولة بمشاركة نحو 390 لاعبًا ولاعبة يمثلون 42 دولة من مختلف أنحاء العالم، في تأكيد جديد على ثقة الاتحاد الدولي للسلاح في قدرة مصر على استضافة وتنظيم البطولات الكبرى، بعد النجاحات التي حققتها في هذا المجال خلال السنوات الماضية.