أعاد قصف مجمع ناصر الطبي في خان يونس بقطاع غزة، اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، ملف استهداف مستشفيات غزة والمنشآت الصحية إلى الواجهة، بعدما أسفر الهجوم عن استشهاد فلسطينيين، بينهم طبيب، وإصابة آخرين، في واقعة جديدة تطال أحد المرافق الطبية الرئيسية المتبقية في جنوب القطاع.

وزعمت إسرائيل إن الهجوم استهدف قائدًا في حركة حماس وعناصر مسلحة داخل المستشفى، وادعى جيش الاحتلال أن الحركة تستخدم المجمع مركزًا للقيادة والأنشطة العسكرية، بينما نفت حماس وجود مقاتلين داخل المنشأة، ووصفت القصف بأنه جريمة حرب.

ومنذ طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، تعرضت عدة مستشفيات في قطاع غزة للقصف والاستهداف من جيش الاحتلال، نستعرض أبرزها:

مجمع الشفاء الطبي

يُعد مجمع الشفاء أكبر المجمعات الطبية في قطاع غزة، وكان قبل الحرب مركزًا رئيسيًا للعلاج والطوارئ والعمليات الجراحية والولادة، حيث يستحوذ على 19% من أسرة مستشفيات غزة،

وبعد الحرب على القطاع، تعرض المجمع للحصار والاقتحام والتدمير المتكرر، في واحدة من أبرز محطات استهداف المنشآت الصحية في القطاع، حتى خرج عن الخدمة في مراحل متعددة.

ولم يقتصر تأثير توقف المجمع على المرضى الموجودين داخله، بل امتد إلى قدرة القطاع الصحي على استقبال الجرحى والتعامل مع الحالات الحرجة والأمراض المزمنة والولادات الطارئة، باعتباره أحد المراكز الطبية الرئيسية التي اعتمد عليها آلاف الفلسطينيين.

مستشفى الأهلي المعمداني

استهدفت غارة إسرائيلية مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة، في 13 أبريل 2025، ما أسفر عن تدمير قسم الطوارئ والمختبر وأجهزة الأشعة والصيدلية، وإلحاق أضرار بقسم الطوارئ، واضطر المستشفى إلى نقل 50 مريضًا إلى مستشفيات أخرى، بينما لم تتمكن 40 حالة حرجة من الانتقال.

وكان المستشفى واحدًا من عدد قليل من المنشآت الطبية التي ظلت تعمل في شمال غزة آنذاك، ما جعل استهدافه يضيف عبئًا جديدًا على المرافق الصحية المتبقية، ويضع المرضى والجرحى أمام خيارات صعبة بين الانتقال وسط ظروف الحرب أو البقاء في منشأة تضررت قدرتها على تقديم الرعاية.

مستشفى غزة الأوروبي

توقف مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس عن تقديم خدماته، في 15 مايو 2025، ضمن موجة من التصعيد أجبرت 4 مستشفيات رئيسية على تعليق خدماتها خلال أسبوع واحد، بعدما كان أحد أهم المراكز الطبية المتاحة لاستقبال الجرحى في جنوب القطاع، ما جعل خروجه عن الخدمة يضيّق خيارات العلاج أمام السكان، بالتزامن مع تراجع قدرة المنظومة الصحية على العمل ونقص الوقود والإمدادات الطبية.

المستشفى الإندونيسي

خرج المستشفى الإندونيسي عن الخدمة في 18 مايو 2025، بسبب استمرار الوجود العسكري في محيطه، وهو ما جعل الوصول إليه مستحيلًا، بحسب منظمة الصحة العالمية، وكان المستشفى من المرافق الطبية الرئيسية التي تستقبل الجرحى القادمين من مناطق القصف، ولذلك أدى توقفه إلى نقل مزيد من الأعباء إلى مستشفيات أخرى تعاني بالفعل الاكتظاظ أو التهديدات الأمنية ونقص الوقود والأدوية والكوادر الطبية.

مستشفى كمال عدوان

في شمال قطاع غزة، توقف مستشفى كمال عدوان عن العمل في 20 مايو 2025، بعد اشتداد الأعمال العدائية في محيطه، ما اضطر المرضى إلى الإخلاء أو مغادرة المستشفى قبل استكمال علاجهم،

وتجاوز تأثير توقف المستشفى فقدان منشأة طبية إضافية، إذ كان يضم المركز الوحيد لعلاج سوء التغذية الحاد الوخيم في شمال غزة، ما جعل خروجه عن الخدمة تهديدًا إضافيًا للأطفال الذين يعانون سوء التغذية، في منطقة تواجه نقصًا حادًا في الغذاء والدواء والوقود.

مجمع ناصر الطبي

استهدف قصف إسرائيلي مبنى الياسين داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس، فجر اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، ما أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين، بينهم طفل والطبيب رزق أبو شعيرة، وإصابة 28 آخرين، بحسب وزارة الصحة في غزة والدفاع المدني.

وألحق القصف أضرارًا جسيمة بقسم الجراحة والعناية المركزة، وأوقف خدمات الأشعة والمختبرات وغرف العمليات، فيما تعذر الوصول إلى العناية المركزة بسبب تضرر المصاعد.

بالأرقام.. تراجع قدرة المستشفيات في غزة على العمل

تعكس بيانات منظمة الصحة العالمية تراجع قدرة المستشفيات في غزة على العمل؛ ففي مايو 2025، قالت المنظمة إن 19 مستشفى فقط من أصل 36 كانت تعمل، وسط نقص حاد في الإمدادات الطبية والوقود والعاملين الصحيين، بعد خروج 4 مستشفيات رئيسية عن الخدمة خلال أسبوع واحد.

وفي 12 نوفمبر الجاري، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن جيش الاحتلال نفذ 793 هجومًا استهدف خدمات الرعاية الصحية منذ بدء الحرب، شملت المستشفيات والمرافق الصحية والمركبات والكوادر الطبية وسلاسل الإمداد، وأسفرت عن استشهاد 1725 من أفراد الطواقم الطبية.

وحذرت منظمة الصحة العالمية في مايو 2025 من وصول النظام الصحي في غزة إلى نقطة حرجة، مع نقص الوقود والأدوية والمياه والإمدادات الطبية، وتزايد العمليات العسكرية والنزوح، ما يؤدي إلى توقف أقسام حيوية وتأجيل العمليات وتقليص الخدمات، حتى في المستشفيات التي لم تتعرض للقصف.