واصل طرابزون سبور، الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، عروضه القوية في منافسات الدوري التركي الممتاز خلال موسم 2026-2027، بعدما نجح في تحقيق العلامة الكاملة خلال أول 5 مباريات خاضها على ملعبه، ليعيد إلى الأذهان إنجازًا تاريخيًا غائبًا عن النادي منذ أكثر من ربع قرن.

وجاءت الانطلاقة المميزة للفريق لتنعكس على موقعه في جدول الترتيب، إذ رفع طرابزون سبور رصيده إلى 25 نقطة، ليحتل المركز الثاني، بفارق 3 نقاط خلف جالاتا سراي المتصدر.

طرابزون سبور يستعيد ذكريات موسم 2000-2001

وتمكن الفريق التركي من تكرار سلسلة انتصاراته المنزلية التي حققها للمرة الأخيرة خلال موسم 2000-2001، عندما فاز في أول 5 مباريات خاضها على ملعبه بمسابقة الدوري.

وخلال تلك الفترة، نجح طرابزون سبور في التغلب على بورصاسبور وكوجالي سبور بنتيجة 2-1 لكل منهما، قبل أن يتجاوز جينتشلربيرليجي وبشكتاش بهدفين دون رد، ويختتم سلسلة انتصاراته بالفوز على أنطاليا سبور برباعية نظيفة.

وبعد مرور 26 عامًا، عاد الفريق لتكرار الإنجاز تحت قيادة مدربه الألماني توماس ريس، بعدما حقق 5 انتصارات متتالية على أرضه أمام إسطنبول باشاك شهير وجينتشلربيرليجي وجالاتا سراي وبشكتاش وغازي عنتاب.

تفوق تهديفي في الموسم الحالي

ولم يقتصر التشابه بين الموسمين على عدد الانتصارات، بل تفوق الجيل الحالي من طرابزون سبور على نظيره السابق من الناحية التهديفية.

ففي موسم 2000-2001، سجل الفريق 12 هدفًا خلال انتصاراته الخمسة الأولى على ملعبه، مقابل استقبال شباكه هدفين فقط.

أما خلال الموسم الجاري، فقد رفع الفريق حصيلته إلى 15 هدفًا، بينما لم تستقبل شباكه سوى هدف واحد، ليقدم أرقامًا أفضل على المستويين الهجومي والدفاعي.

واستهل طرابزون سبور سلسلة انتصاراته الحالية بالفوز على إسطنبول باشاك شهير بنتيجة 2-1، ثم اكتسح جينتشلربيرليجي بخماسية نظيفة، قبل تحقيق انتصار عريض على جالاتا سراي برباعية دون رد.

كما تفوق على بشكتاش بهدفين نظيفين، وكرر النتيجة ذاتها أمام غازي عنتاب، ليكمل 5 انتصارات متتالية على ملعبه، ويعيد إنجازًا انتظر النادي التركي 26 عامًا لمعادلة أرقامه.