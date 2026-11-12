المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: إسرائيل تصعّد القتل والإبادة بغزة وسط غياب المحاسبة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، الخميس، إن إسرائيل تصعّد القتل والإبادة واستهداف المدنيين والمستشفيات، محمّلًا المجتمع الدولي مسئولية استمرار الهجمات الإسرائيلية.

جاء ذلك في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، عقب استشهاد 11 فلسطينيًا، بينهم طفل وطبيب وسيدة، وإصابة نحو 40 آخرين في هجمات إسرائيلية الخميس.

ومن بين الشهداء 6 فلسطينيين سقطوا جراء قصف إسرائيلي استهدف أحد مباني مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال الثوابتة: "الاحتلال الإسرائيلي يصعد القتل والإبادة في غزة".

وأضاف: "ما يجري بغزة استمرار لسياسة القتل والتدمير والاستهداف الممنهج، وسط تصاعد الاعتداءات على المدنيين، وقصف المستشفيات، وقتل الأطباء والأطفال، وتفاقم الكارثة الإنسانية".

وتابع: "يواصل الاحتلال استباحة الدم الفلسطيني، مستفيدًا من غياب المحاسبة الدولية وعجز المجتمع الدولي ومجلس السلام عن وقف الجرائم وحماية المدنيين".

وأكد أن "استمرار الجرائم يحمل العالم مسئولية أخلاقية وقانونية وتاريخية، فحياة شعبنا ليست ورقة في حسابات السياسة، ودماء أبنائه ليست أرقامًا عابرة".

وتأتي الهجمات ضمن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025.

ووفق وزارة الصحة بغزة، أسفرت الخروقات حتى الأربعاء عن استشهاد 1622 فلسطينيًا وإصابة 5878 آخرين، دون احتساب ضحايا الخميس.