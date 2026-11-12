جمارك مطار الإسكندرية تضبط محاولة تهريب 20 هاتف آيفون قادمة من دبي

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تمكنت سلطات جمارك مطار الإسكندرية الدولي، من إحباط محاولة تهريب 20 هاتفًا محمولًا من ماركة «آيفون»، بحوزة راكبة قادمة من مدينة دبي، بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للاستيراد والاتصالات والجمارك، وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بنحو 540 ألف جنيه، فيما بلغت التعويضات الجمركية المستحقة 812 ألفًا و12 جنيهًا.

وأثناء إنهاء إجراءات التفتيش الجمركي للركاب القادمين على متن إحدى رحلات شركة «فلاي دبي»، اشتبه رجال الجمارك في إحدى الراكبات أثناء خروجها من بوابة اللجنة الجمركية.

وبفحص أمتعة الراكبة باستخدام أجهزة الأشعة، تم الاشتباه في ثلاث حقائب، كما أظهر فحص الراكبة بجهاز الأشعة المخصص للأفراد وجود علامات اشتباه، الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتفتيش الأمتعة تفتيشًا دقيقًا.

وأسفر التفتيش عن ضبط 5 هواتف محمولة من ماركة «آيفون» موديلات مختلفة، مخبأة بين طيات الملابس داخل الحقائب، كما أسفر التفتيش الذاتي للراكبة عن ضبط 15 هاتفًا من طراز «iPhone 13» دون علب أو مستلزمات، ليصل إجمالي المضبوطات إلى 20 هاتفًا محمولًا.

وقدرت القيمة الإجمالية للهواتف المضبوطة بنحو 540 ألف جنيه، فيما بلغت التعويضات الجمركية المستحقة 812 ألفًا و12 جنيهًا.

وقررت الإدارة الجمركية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 10 لسنة 2026، مع تحريز المضبوطات وإيداعها بمخزن الوديعة الجمركية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مصلحة الجمارك المصرية بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية، وإحكام السيطرة على حركة الركاب والبضائع، والتصدي لمحاولات التهرب الجمركي، حفاظًا على حقوق الخزانة العامة للدولة.