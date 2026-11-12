الكرملين: محادثات بوتين مع مبعوثي أمريكا كانت مفيدة

أفاد الكرملين، اليوم الخميس، بأن المحادثات التي جرت بين الرئيس ‌الروسي، فلاديمير بوتين، ومبعوثين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت مفيدة، وإن الجانب الأمريكي أيد اقتراح بوتين بإرسال بعثة إنسانية مشتركة ⁠إلى إحدى المدن في شرق أوكرانيا.

وذكر مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن بوتين سيواصل المناقشات بشأن أوكرانيا مع نظيره الأمريكي خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) التي ستنعقد في الصين ‌في ⁠وقت لاحق من الشهر، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأضاف أن محادثات السلام المباشرة مع أوكرانيا ستستمر بعد استئنافها هذا الأسبوع عقب توقف دام ⁠تسعة أشهر.

وأضاف أن روسيا أوضحت للمبعوثين الأمريكيين أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) ⁠لا يمكنه التوسع أكثر من ذلك، وعبر عن أمله في ⁠أن تدعم أوروبا المحادثات بشأن بنية أمنية أوروبية جديدة