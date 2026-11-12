بوتين يقترح وقف إطلاق نار لمدة خمسة أيام في مدينة أوكرانية متنازع عليها

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، وقف إطلاق نار لمدة 5 أيام في مدينة كوستيانتينيفكا بشرق أوكرانيا، وذلك خلال استقباله المفاوضين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في العاصمة الروسية، لبحث سبل إنهاء الحرب.

وأوضح بوتين أن هذه التهدئة ستتيح للقوات الروسية إزالة الألغام، تمهيدًا لإجلاء مئات المدنيين إلى مناطق آمنة في عملية إنسانية مشتركة مع أوكرانيا.

وفي مستهل اجتماع الكرملين، أشار بوتين إلى أن أوكرانيا تعدّ كوستيانتينيفكا، القريبة من كراماتورسك في مقاطعة دونيتسك، خاضعة لسيطرتها.

واقترح الرئيس الروسي دعوة صحفيين دوليين، بمن فيهم صحفيون من الولايات المتحدة، لمراقبة العملية، على غرار ما جرى خلال عملية إجلاء مماثلة من مدينة أوليشكي الواقعة على خط المواجهة في مقاطعة خيرسون أواخر أكتوبر الماضي.

وبخلاف هذه المبادرة، لم يُبدِ بوتين أي مرونة تُذكر، مشددًا على أن أي تسوية نهائية يجب أن تعكس ما تعدّه موسكو حدودها الوطنية.

يُذكر أن روسيا أعلنت في عام 2022 ضم مناطق خيرسون وزابوريجيا ولوهانسك ودونيتسك الأوكرانية إلى أراضيها، رغم عدم سيطرتها الكاملة عليها، وهو ضم لا يحظى بأي اعتراف دولي.