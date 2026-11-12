مصرع طالبة دهسا أسفل عجلات قطار في بنها بالقليوبية

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قيت الطالبة فريدة محمود، بالصف الثاني الإعدادي، مصرعها دهسا أسفل عجلات قطار بمنطقة الحرس الوطني بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، والتي صرحت بالدفن عقب ورورد تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفاة.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا بالواقعة، فيما انتقلت الجهات المعنية إلى موقع الحادث، وجرى نقل جثمان الطالبة إلى المستشفى، ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وتحرر محضر بالواقعة، فيما تولت الجهات المعنية التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، والتصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.