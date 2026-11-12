إصابة طفل ووالده جراء اعتداء المستوطنين في برقا شرق رام الله بالضفة

أصيب طفل ووالده جراء تعرضهما للضرب على يد مجموعة من المستوطنين في قرية برقا، شرق رام الله.

وأصيب الطفل علي خطاب سمرين، ووالده، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، برضوض وكدمات إثر تعرضهما للضرب المبرح، من قبل المستعمرين أثناء توجههما لقطف ثمار الزيتون، ما أفقدهما الوعي.

وقال علي في تسجيل مصور، إن نحو 10 مستعمرين ملثمين لاحقوه ووالده بينما كانا في طريقهما إلى لقطف ثمار الزيتون، ورشقوهما بالحجارة، ثم انهالوا عليهما بالضرب المبرح بالعصي إلى أن فقدا الوعي.

وفي السياق، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، باستهداف قسم الجراحة في مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونددت الخارجية، في بيان لها، باعتداءات الاحتلال المتواصلة على عدة مناطق في قطاع غزة، ومن بينها استهداف مجمع ناصر، الذي أسفر عن استشهاد 12 مواطنا، بينهم طبيب واحد على الأقل وطفل من ذوي الإعاقة، وإصابة أكثر من 25 آخرين من المرضى والطواقم الطبية والمرافقين، وفق الحصيلة الأولية، معتبرة أنها جريمة حرب تضاف إلى سجل الاحتلال المليء بالجرائم والانتهاكات الوحشية بحق المدنيين في القطاع.

ورأت الوزارة أنه في الوقت الذي تتكثف فيه الجهود لإنقاذ قطاع غزة من الظروف الإنسانية الكارثية التي يتحمل الاحتلال مسؤوليتها القانونية، في ظل فصل الشتاء، يواصل قصفه وتدمير مقومات الحياة، وحرمان السكان من الغذاء والدواء والإيواء، وتعريضهم للبرد والغرق، في سياق خلق ظروف معيشية غير إنسانية تهيئ لاستمرار الإبادة الجماعية وفرض التهجير القسري.

وطالبت الوزارة الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف جرائمه في القطاع ومحاسبة جميع المتورطين بجرائم الحرب ضد أبناء شعبنا، وإدخال المساعدات وجميع الاحتياجات الإنسانية والإغاثية ومستلزمات الإيواء والشتاء، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وإنهاء الحصار والتجويع.

ودعت إلى فتح جميع المعابر لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية دون قيود أو عوائق، والبدء الفوري بجهود التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل منه، بما يمهد لتمكين الحكومة الفلسطينية من ممارسة مسؤولياتها كاملة في القطاع، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.