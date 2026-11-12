- تعيين 10 أعضاء بالهيئة العليا قبل اجتماعها الأول.. وانتخابات المكتب التنفيذى قريبًا وإعادة تشكيل منظومة المساعدين والمستشارين.. وبهاء أبو شقة عاد لدعم «الوفد» وعلاقتنا طيبة رغم محاولات إثارة الخلافات

قال السيد البدوى شحاتة، رئيس حزب الوفد، إن الحزب يستعد لمرحلة جديدة من العمل المؤسسى والتنظيمى، عقب تشكيل الهيئة العليا الجديدة، مشيرًا إلى أن تشكيلها جاء متوازنًا، ويعكس تمثيلًا جيدًا للشباب والمرأة والمسيحيين، إلى جانب مختلف الفئات، مضيفًا أن الوفد يعمل على تشكيل عدد من المؤسسات واللجان المركزية والإقليمية، لتعزيز وجوده على أرض الواقع واستعادة التواصل مع الشارع المصرى.

وكشف البدوى، فى حواره مع «الشروق» عن ملامح المرحلة المقبلة داخل الحزب، وموقفه من الجدل المثار بشأن المقر الرئيس، وخطة إعادة تشكيل منظومة المساعدين والمستشارين، إلى جانب موعد استكمال تشكيل الهيئة العليا وانتخاب المكتب التنفيذى. وفيما يتعلق بتشكيل الهيئة العليا الجديدة قال البدوى إنها هيئة متوازنة للغاية، وتمثل الشباب والمرأة والمسيحيين بصورة جيدة، إلى جانب مختلف العناصر، مشيرًا إلى أن التشكيل الجديد احتفظ بعدد من الكفاءات التى كانت موجودة فى الهيئة السابقة، رغم عدم توفيق بعض أعضائها فى الانتخابات.

وأضاف أن الهيئة العليا تمثل إحدى مؤسسات الحزب، لكنها ليست المؤسسة الوحيدة المعنية بالعمل على الأرض، مؤكدًا أن الوفد سيعمل خلال الفترة المقبلة على بناء مجموعة من المؤسسات التنظيمية التى تضطلع بمهام مختلفة، بما يعزز تحول الحزب إلى كيان مؤسسى، بدلًا من الاعتماد على هيئة واحدة أو مجموعة محدودة من الأعضاء.

وأوضح البدوى أن الهيئة الوفدية تعلو جميع مؤسسات الحزب، بما فيها الهيئة العليا ورئيس الحزب، مشيرًا إلى أن الوفد يعمل على تشكيل لجان مركزية وإقليمية متعددة، بهدف تعميق وجوده على أرض الواقع، والتواصل مع قضايا المواطنين والجماهير، بما يسهم فى عودة الحزب إلى الشارع المصرى واستعادة دوره فى التعبير عن المواطنين بالشكل الذى ينبغى أن يكون عليه.

وكشف رئيس حزب الوفد أن الاجتماع المقبل للهيئة العليا سيُعقد يوم السبت بعد القادم، موضحًا أنه لم يحدد جدول أعمال الاجتماع حتى الآن، نظرًا لوجود مشاورات مع أعضاء الهيئة العليا، إذ يعتزم عقد اجتماع تمهيدى غير رسمى معهم للتشاور بشأن عدد من الأمور، ووضع جدول الأعمال بصورة مشتركة.

وبشأن موعد انتخابات المكتب التنفيذى للحزب، أشار إلى أنها قد تُجرى خلال أول اجتماع للهيئة العليا، أو يتم تأجيلها لمدة أسبوع، وفقًا لما تراه الهيئة العليا، مؤكدًا أن انتخاب المكتب التنفيذى سيتم فى أقرب وقت، باعتباره ضرورة لتنظيم العمل داخل الحزب.

وعن قراره بإلغاء تعيينات مساعدى ومستشارى رئيس الحزب، أوضح البدوى أن القرار يأتى فى إطار بدء مرحلة جديدة داخل الوفد، ولا يعنى الاستغناء عن جميع من شغلوا تلك المواقع سابقًا، مشيرًا إلى أنه سيعيد تعيين جزء كبير منهم، إلى جانب الاستعانة بكفاءات أخرى، مع تحديد مهام واضحة لكل منهم.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة تشكيل منظومة المساعدين والمستشارين، بحيث تضم قيادات وكفاءات تتولى كل منها مسئولية ملف محدد، بما يضمن وضوح الاختصاصات وتوزيع المسئوليات داخل الحزب.

وبشأن موعد إصدار قراره بتعيين 10 أعضاء فى الهيئة العليا للحزب، وفقًا لما تنص عليه اللائحة الداخلية، بعد انتخاب 50 عضوًا من إجمالى 60 عضوًا، قال البدوى إن القرار سيصدر قبل الاجتماع الأول للهيئة العليا الجديدة بساعات قليلة أو بأيام قليلة.

وأشار إلى أنه يجرى مشاورات بشأن عدد من الأسماء المرشحة للتعيين، مضيفًا أن الهيكل الخاص بالأعضاء العشرة شبه مكتمل فى ذهنه، باعتبار أن تعيينهم سلطة وحق أصيل لرئيس الحزب وفقًا للائحة الداخلية.

وأكد أنه يتحرى الدقة فى اختيار الأعضاء الجدد، بحيث يكونون من الشخصيات ذات المكانة السياسية، ومن بينهم نواب سابقون يمتلكون القدرة على خوض الانتخابات، موضحًا أنه وضع مجموعة من المعايير التى سيستند إليها فى اختيار الأعضاء العشرة.

وبشأن مقر الوفد، أكد رئيس الحزب أن المقر الرئيس للحزب يمثل قيمة تاريخية وسياسية كبيرة، ولا يمكن لأحد أن يجرؤ على المساس به، وقال «ما أثير مؤخرًا بشأن المقر يأتى فى إطار محاولات لإحداث حالة من البلبلة، تقف وراءها مجموعة من المعارضين الذين لم يوفقوا فى الانتخابات الحزبية، سواء فى عامى 2010 و2014 أو الانتخابات الأخيرة فى عام 2026».

وأوضح أن الأحزاب السياسية المؤثرة تحرص على امتلاك مقار رئيسية لها، مستشهدًا بأحزاب مستقبل وطن والجبهة الوطنية وحماة الوطن، التى تمتلك مقرات رئيسية فى شارع التسعين الشمالى بالتجمع، لافتًا إلى أن حزب الوفد يسعى بدوره إلى تعزيز وجوده من خلال مقر مركزى فى الشارع ذاته، بمساعٍ من المهندس شريف حمودة، الذى يعمل على توفير مقر على نفقته الخاصة، وذلك قبل انتخابات الهيئة العليا.

وأضاف البدوى أن المقر المزمع إقامته فى شارع التسعين لا يرتبط بمقرات الحزب فى القاهرة أو الجيزة أو الشرقية أو الغربية، وإنما سيكون مقرًا مركزيًا تُعقد فيه اجتماعات الهيئة العليا والمكتب التنفيذى، ودورات معهد الدراسات السياسية، واجتماعات الاتحادات النوعية، مثل اتحاد الشباب، وهيئة جيل المستقبل، واتحاد المرأة، واتحاد العمال، واتحاد الوفد للقبائل العربية.

وشدد على أن هذا المقر سيكون مخصصًا للاجتماعات والأنشطة الرسمية المركزية للحزب، وليس بديلًا عن مقرات المحافظات، موضحًا أن توفير مقرات مستقلة فى القاهرة والمحافظات من شأنه تخفيف الضغط عن المقر التاريخى للحزب.

وأشار البدوى إلى أنه عاصر تاريخ مقار حزب الوفد وشارك فى مراحل انتقاله المختلفة، موضحًا أن الحزب كان يمتلك فى البداية مقرًا بمنطقة الهرم، ثم اشترى مقرًا بمنطقة المنيرة من خلال تبرعات الوفديين، وكان ثمنه آنذاك نحو 300 ألف جنيه، قبل الانتقال إلى المقر الحالى، الذى استأجره الحزب لمدة عام، ثم اشتراه لاحقًا من لجنة التحفظ على أموال شركات توظيف الأموال.

وأكد أنه عاصر هذه الأحداث وشارك فيها، متسائلًا: «من يستطيع أو يجرؤ على المساس، وليس التخلى فقط، عن المقر التاريخى للوفد؟».

وشدد على أن المقر الحالى يمثل جزءًا من تاريخ حزب الوفد، وترجع ذكرياته إلى ما قبل عام 1952، مستحضرًا روايات فؤاد باشا التى حكاها خلال أول اجتماع للهيئة العليا عقب استئجار المقر، موضحًا أن القاعة التى تُعقد فيها اجتماعات الهيئة العليا حاليًا كانت قاعة الطعام بالقصر، وشهدت حضور الملك ومصطفى النحاس باشا وعدد من رجال الدولة آنذاك.

وأضاف أن حفلًا غنائيًا أقيم فى حديقة القصر عقب العشاء، أحياه كل من محمد عبد الوهاب وأم كلثوم، مؤكدًا أن المقر يحمل ذكريات تاريخية مهمة، ويمثل جزءًا أصيلًا من تاريخ الحزب.

وبشأن عودة المستشار بهاء أبو شقة إلى حزب الوفد، بعد استقالته فى يناير الماضى، قال الدكتور السيد البدوى إنه عمل معه لمدة 8 سنوات داخل الحزب، مؤكدًا أن العلاقة الإنسانية بينهما طيبة، رغم محاولات البعض إحداث فتنة وخلاف بينهما، موضحًا أن العلاقة عادت إلى طبيعتها، وأن أبو شقة عاد إلى الحزب لدعمه، باعتباره قامة قانونية، مشددًا على أن التسامح فى العمل السياسى يمثل أساسًا لأى عمل سياسى.