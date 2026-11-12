وفد روسي يبحث في أفغانستان قضايا التجارة والاستثمار بين البلدين

وصل وفد روسي برئاسة نائب رئيس الوزراء، أليكسي أوفرتشوك، إلى العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الخميس، لإجراء محادثات بشأن التجارة والاستثمار مع حكومة طالبان في أفغانستان، وفقا لمسئولين أفغان.

وكانت روسيا قد اعترفت رسميا بحكومة طالبان في يوليو 2025، لتصبح الدولة الوحيدة التي اتخذت هذه الخطوة منذ سيطرة الحركة على السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021.

وجرى استقبال أوفرتشوك بمراسم حرس الشرف لدى وصوله إلى كابول، قبل أن يتوجه لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء الأفغاني محمد حسن أخوند، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الغني برادر.

وقالت الحكومة الأفغانية، في منشورات عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، إن برادر أكد خلال المباحثات الإمكانات التي تمتلكها أفغانستان لتحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمار في مجالي التنمية الاقتصادية والاستثمار.

وخلال اللقاء، دعا برادر الشركات الروسية إلى الاستثمار في أفغانستان في قطاعات تشمل استخراج المعادن، وتطوير المصانع، والبنية التحتية، والمناطق الاقتصادية الخاصة.

وقال برادر أيضا إن هناك مجالا لزيادة صادرات المنتجات الزراعية الأفغانية إلى روسيا، فضلا عن جذب استثمارات روسية في قطاعي الزراعة وتربية الماشية في أفغانستان، بحسب ما ذكرته الحكومة الأفغانية.

وجاء في بيان الحكومة أن نائب رئيس الوزراء دعا روسيا أيضا إلى "توفير التسهيلات اللازمة للمنتجات الأفغانية في الأسواق الروسية، والتعاون من أجل خفض تكاليف النقل والعبور."

وأشار البيان إلى أن برادر تحدث أيضا عن الفرص الاستثمارية المتاحة في مشروعات إنشاء السكك الحديدية والطرق.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي أوفرتشوك، قوله إن روسيا تعتزم تطوير علاقاتها التجارية مع أفغانستان.

وقال إن "وفدنا يضم اليوم أكثر من 70 رجل أعمال يمثلون عشرات الشركات الروسية، يعمل كثير منها بالفعل في أفغانستان، فيما يرغب كثيرون آخرون في بدء أنشطتهم هناك. ومن جانبنا، نرى أن مهمتنا تتمثل، قبل كل شيء، في تهيئة الظروف التي تتيح تطوير الاتصالات بين مجتمعي الأعمال بصورة طبيعية."