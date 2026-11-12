ويتكوف يؤكد اتفاقه مع بوتين على جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية بشأن أوكرانيا

صرح المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، بأنه تم الاتفاق على جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية عقب لقائه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الكرملين.

وقال ويتكوف، في مقابلة مع مراسل شبكة "سي سي إن": "أعتقد أنه تم إحراز تقدم. أعتقد أن ذلك حدث في وقت سابق اليوم. لم يتوقع أحد أن نستأنف المفاوضات الثلاثية، لكننا فعلنا. حددنا موعدًا لاجتماع جديد".

ووفقًا للمبعوث الأمريكي الخاص، سينضم ممثلون أوروبيون أيضًا إلى المرحلة التالية من المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.

ومن جهته، أكد الرئيس الروسي، اليوم الخميس، لدى لقائه المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب ومستشاره، أنه يود أن يكون السلام في أوكرانيا مستداماً، وطلب من ويتكوف وكوشنر تقديم تقييم للتسوية الأوكرانية "من منظور أوروبي" بعد اتصالات مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، بحسب موقع "العربية.نت" الإخباري.

كما طلب منهما نقل امتنانه لترامب على تسهيله التواصل بين روسيا وأوكرانيا، مشيراً في الوقت ذاته إلى إحراز تقدم على المسار الإنساني فيما يتعلق بأوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل ويتكوف، وكوشنر، إلى الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو، في مهمة دبلوماسية جديدة تستهدف دفع المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك بعد يومين من المحادثات الثلاثية التي جمعت ممثلين عن واشنطن وموسكو وكييف في أبوظبي دون التوصل إلى اختراق سياسي حاسم.