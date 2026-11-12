قطع أبطال فريق «مشوار» للدراجات 500 كيلومتر ضمن رحلتهم الاستثنائية «مشوار الحرم المكي – من الهرم للحرم»، التي انطلقت صباح الجمعة 6 نوفمبر 2026 من أمام أهرامات الجيزة، في مبادرة تجمع بين التحدي الرياضي والترويج للسياحة المصرية، وتحمل أبعادًا إنسانية تتجاوز حدود المنافسة.

وتقام الرحلة بمشاركة أبطال فريق «مشوار» بقيادة الكابتن إيهاب حافظ، وبرعاية رئيس الاتحاد المصري للدراجات أيمن علي حسن، وسط تطلعات باستكمال المسار والوصول إلى الأراضي السعودية، ثم التوجه إلى الحرم المكي الشريف.

واتخذ المشاركون مسارًا مر بعدد من أبرز المعالم السياحية والأثرية في القاهرة الكبرى، قبل التوجه إلى العين السخنة، ثم الجلالة والزعفرانة ورأس غارب وجبل الزيت، وصولًا إلى مدينة الغردقة، التي بلغها الفريق بعدما قطع مسافة 500 كيلومتر، لتكون المحطة الحالية قبل استكمال الطريق نحو سفاجا، ثم الأراضي السعودية.

ولم تخلُ الرحلة من الصعوبات، إذ واجه المشاركون تحديات مرتبطة بطبيعة بعض الطرق الساحلية، إلى جانب التقلبات الجوية والأمطار والرياح، إلا أن أبطال الفريق واصلوا التقدم اعتمادًا على روح الجماعة والإصرار على إكمال المسار وتحقيق الهدف.

وحظيت الرحلة بتنسيق أمني ومتابعة من وزارة الداخلية، بالتعاون مع مديريات أمن القاهرة والجيزة والسويس والبحر الأحمر، لتأمين تحركات المشاركين وتسهيل انتقالهم بين المحافظات. كما جرى توفير الإقامة للفريق في بيت الشباب بمدينة الغردقة، بما يساعده على مواصلة الرحلة.

وتسعى مبادرة «مشوار الحرم المكي» إلى تقديم نموذج يجمع بين الرياضة والسياحة والعمل الإنساني، من خلال رحلة تنطلق من أحد أبرز معالم مصر الأثرية، وتلفت الأنظار إلى المقومات السياحية التي تمتلكها البلاد، فيما يواصل المشاركون طريقهم لتحقيق حلم الوصول إلى الحرم المكي الشريف.