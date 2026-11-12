زار السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مجمع المسابقات في أسباير زون، مع بدء العد التنازلي لانطلاق بطولة كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2026؛ للاطلاع على جاهزية دولة قطر لاستضافة البطولة العالمية.

وتعتبر نسخة هذا العام الثانية ضمن خمس نسخ متتالية تستضيفها الدولة حتى عام 2029، حيث يتنافس 48 منتخبًا في 104 مباريات، خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر 2026.

وخلال الزيارة، اطلع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم على المرافق والاستعدادات الخاصة بالبطولة، حيث أشاد بتكامل خطط استضافة البطولة وجاهزية الملاعب والبنية التحتية الرياضية عالمية المستوى، مؤكدًا قدرة دولة قطر على تنظيم كبرى الفعاليات الرياضية الدولية، ومكانتها كوجهة عالمية رائدة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

وبدأت المنتخبات المشاركة بالوصول إلى الدوحة، استعدادًا للمنافسة على لقب البطولة، ووصلت حتى الآن منتخبات السعودية والكاميرون والصين وكاليدونيا الجديدة وهندوراس ونيوزيلندا وفيتنام وجمهورية كوريا وكوستاريكا وبنما، على أن تتوافد بقية المنتخبات خلال الأيام المقبلة.

ويشارك المنتخب الوطني للناشئين في البطولة، ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات قطر، بنما واليونان، حيث يبدأ مشواره يوم 19 نوفمبر أمام اليونان، وفي الجولة الثانية يلتقي منتخب مصر مع قطر يوم 22 نوفمبر، ثم يختتم الفراعنة دور المجموعات يوم 25 بمواجهة بنما.

ويستهل المنتخب القطري، ممثل البلد المستضيف، مشواره بمواجهة منتخب بنما يوم الخميس 19 نوفمبر، في تمام الساعة 6:30 مساءً في أسباير زون، وتُقام المباراة النهائية يوم 13 ديسمبر، في تمام الساعة 7 مساءً، على استاد أحمد بن علي.

وتتوفر التذاكر إلكترونيًا عبر الموقع المخصص لها، وتتيح تذكرة اليوم الواحد للمشجعين فرصة حضور عدة مباريات في اليوم الواحد والاستمتاع بالأنشطة الثقافية والترفيهية في منطقة المشجعين، وسط أجواء احتفالية كروية.

كما يمكن للمشجعين شراء التذكرة المميزة لحجز مقاعدهم في المباريات التي تشهد إقبالًا كبيرًا، ويمكن للمشجعين من ذوي الإعاقة شراء التذاكر من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني.

كما تستعد قطر لاستضافة المباريات الثلاث الأخيرة من كأس القارات للأندية، أيام 9 و12 و16 ديسمبر 2026.