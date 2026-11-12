 الجزائر وروسيا تبحثان علاقات التعاون الثنائي وروابط الصداقة التاريخية المشتركة - بوابة الشروق
الخميس 12 نوفمبر 2026 7:11 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إقالة حسام حسن من القيادة الفنية للمنتخب الوطني؟

النتـائـج تصويت

الجزائر وروسيا تبحثان علاقات التعاون الثنائي وروابط الصداقة التاريخية المشتركة

الجزائر - أ ش أ
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2026 - 6:55 م | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2026 - 6:55 م

بحث وزير الدولة وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشئون الإفريقية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة, مع غيورغي بوريسينكو, نائب وزير الخارجية الروسي, الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، روابط الصداقة التاريخية وعلاقات التعاون الثنائي في ظل الحركية المتميزة التي تشهدها العلاقات الجزائرية-الروسية.

وأشاد الجانبان - في بيان بثته وكالة الأنباء الجزائرية "واج"- بمستوى التنسيق بين البلدين في مختلف المحافل الدولية وتبادلا وجهات النظر والرؤى حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك