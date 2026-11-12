الجزائر وروسيا تبحثان علاقات التعاون الثنائي وروابط الصداقة التاريخية المشتركة

بحث وزير الدولة وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشئون الإفريقية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة, مع غيورغي بوريسينكو, نائب وزير الخارجية الروسي, الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، روابط الصداقة التاريخية وعلاقات التعاون الثنائي في ظل الحركية المتميزة التي تشهدها العلاقات الجزائرية-الروسية.

وأشاد الجانبان - في بيان بثته وكالة الأنباء الجزائرية "واج"- بمستوى التنسيق بين البلدين في مختلف المحافل الدولية وتبادلا وجهات النظر والرؤى حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.