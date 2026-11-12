رحمة محمد تحقق ذهبية كأس مصر للجمباز الأيروبيك

حقق رحمة محمد محمد عبد الرحيم، لاعبة أكاديمة المعادي للجمباز، الميدالية الذهبية لمنافسات الفردي في بطولة كأس مصر لجمباز الأيروبيك تحت 11 عامًا، خلال المنافسات التي أقيمت اليوم، الخميس.

وتقام منافسات بطولة كأس مصر لجهاز الأيروبيك في صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، وتمتد فعاليات البطولة خلال الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر الجاري، وتشهد مشاركة ضخمة تضم 2492 لاعبة يمثلن 118 هيئة رياضية.

ويعكس هذا الإنجاز المستوى الفني المتطور الذي وصلت إليه اللاعبة، وقدرتها على المنافسة في البطولات الدولية، كما يمثل إضافة جديدة لإنجازات الجمباز الأيروبيك المصري على الساحة الرياضية الدولية.

ويأتي هذا النجاح في إطار الجهود المستمرة لتطوير رياضة الجمباز الأيروبيك في مصر، وإعداد جيل من اللاعبات المتميزات القادرات على تمثيل مصر بصورة مشرفة في مختلف البطولات والمحافل الدولية.