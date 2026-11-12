معتمد جمال يطالب لاعبي الزمالك بمواصلة الانتصارات

حرص معتمد جمال، المدير الفني لفريق الزمالك، على عقد اجتماع مع لاعبيه قبل بداية مران الخميس، الذي أُقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، لوضع ملامح الاستعداد للمواجهة المقبلة أمام الجونة في الدوري الممتاز.

وتطرق المدير الفني خلال حديثه إلى أهمية استغلال فترة التوقف الحالية في رفع درجة الجاهزية، مؤكدًا ضرورة التعامل بجدية مع التدريبات، خاصة أن الفريق ينتظره عدد من المواجهات المهمة في بطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وطالب معتمد جمال لاعبيه بالحفاظ على نتائجهم الإيجابية ومواصلة حصد الانتصارات في الدوري، من أجل البقاء ضمن دائرة المنافسة على اللقب، كما أكد أهمية تحقيق الفوز على الإفريقي في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات في البطولة القارية.

وعقب الاجتماع، تناول المدير الفني عددًا من التفاصيل الفنية والتكتيكية التي يرغب في تطبيقها خلال التدريبات، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الجونة يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري، على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.