استقالة جينسن هوانج من رئاسة إنفيديا

أعلنت شركة إنفيديا الأمريكية، اليوم الخميس، أن جينسن هوانج، الرئيس التنفيذي للشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية التي شارك في تأسيسها قبل 33 عاماً، سيتنحى عن منصبه.

وكان هوانج قد قاد الشركة لتصبح كياناً تبلغ قيمته 4 تريليونات دولار، وهي الشركة التي كانت المحرك الرئيسي لطفرة الذكاء الاصطناعي.

وتم تعيين كوليت كريس، المديرة المالية للشركة، في منصب الرئيس التنفيذي المؤقت.



وتراجع سهم الشركة في وول ستريت بنسبة 11% بعد تنحي هوانج عن رئاسة إنفيديا.



وبعد صعوده الصاروخي إلى الشهرة بفضل الدور المحوري الذي لعبته "إنفيديا" في مجال الذكاء الاصطناعي، جاء سقوط هوانج أكثر سرعة ودرامية؛ وذلك في أعقاب سلسلة من الكشوفات الصادمة حول علاقة عاطفية ربطته بامرأة تعتقد أجهزة الاستخبارات الأمريكية أنها جاسوسة صينية، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية.



وكان هوانج، البالغ من العمر 63 عاماً، قد اعتذر يوم الأحد عن كونه "غير مخلص لزوجته"، دون تقديم تفاصيل حول علاقته بسيدة الأعمال أليس هوانج، التي عملت سابقاً لدى شركة صينية تُدعى "ميجاسبيد" -وهي إحدى الشركات التي تتعامل مع "إنفيديا".



وفي يوم الخميس، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس التنفيذي لـ "إنفيديا" كان على علاقة أخرى مع كيمبرلي باول، نائبة رئيس قطاع الرعاية الصحية في الشركة.



وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، أفادت "نيويورك تايمز" ووسائل إعلام أخرى بأن مجلس إدارة "إنفيديا" عقد اجتماعاً لمناقشة مستقبل الشركة.



وقد نفى جينسن هوانج المزاعم التي تشير إلى أنه عرّض الأمن القومي أو أسرار "إنفيديا" للخطر، وذلك في أعقاب التقارير التي تحدثت عن علاقته بأليس هوانج.



وأثارت هذه الأنباء مخاوف بشأن ما إذا كانت "إنفيديا" على علم بأن شركات تتخذ من سنغافورة وماليزيا مقراً لها كانت تلتف على ضوابط التصدير الأمريكية للوصول إلى تقنياتها.



ومن جانبه، أعلن مجلس الإدارة يوم الثلاثاء أنه استعان بمكتب محاماة لإجراء تحقيق حول هذه المزاعم الاستخباراتية.



كما سلط سقوط هوانج الضوء على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان يتمتع بعلاقة وثيقة للغاية مع الرئيس التنفيذي للشركة التي كانت حتى وقت قريب، الأعلى قيمة في العالم.



فقد أصبح هوانج صوتاً مؤثراً في صياغة سياسات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، بينما كان يدافع في الوقت ذاته عن قضايا تخدم مصالح "إنفيديا"؛ مثل الحفاظ على الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، والضغط للسماح بتصدير الرقائق إلى الصين.