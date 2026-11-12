قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن هناك خط ترسيم حدودي واحد فقط مع أوكرانيا، وهو "حدود الدولة"، رافضا وجود أي قوات أجنبية في الدولة الجارة.

وأضاف بوتين، بمستهل اجتماعه مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في موسكو، لبحث ما توصلت إليه المحادثات الثلاثية في أبو ظبي مع أوكرانيا بشأن سُبل إنهاء الحرب، إنه بالنسبة إلى روسيا، "هناك خط ترسيم حدودي واحد فقط مع أوكرانيا، وهو حدود الدولة"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وأشار إلى أنه من بين أمور أخرى، سيبحث مع كوشنر وويتكوف مسألة الأراضي، وقال إن لدى روسيا وأوكرانيا "تفسيرات مختلفة للقضايا المتعلقة بالأراضي".

وشدد على أن وجود قوات أجنبية في أوكرانيا أمر غير مقبول لروسيا، مضيفا أن احتمال وجود قوات أجنبية في أوكرانيا "يشكل تهديدا للأمن القومي الروسي".

وحذر الرئيس الروسي من أن القوات الأجنبية في أوكرانيا "ستكون هدفا مشروعا لروسيا"، وقال إنه يود أن يعمل الأمريكيون مع أوروبا حتى يقرروا ما يريدونه، السلام أم الحرب.

وقال إن روسيا لم تعارض الحوار مع أوروبا قط، وإنه يود أن "يدوم السلام في أوكرانيا إلى الأبد".

وقالت وكالة "إنترفاكس" الروسية إن بوتين استهل اللقاء بالتأكيد على أهمية الاستماع إلى تقييم كوشنر وويتكوف لمحادثات أبو ظبي.

وأشارت إلى أن بوتين سيعقد اجتماعا لمجلس الأمن الروسي الخميس، وأنه أشاد بنجاح "المسار الإنساني" في المفاوضات.

مهمة إغاثة في كوستيانتينيفكا

وأبلغ بوتين المبعوثين الأمريكيين بأن روسيا تقترح تنظيم مهمة إنسانية روسية أوكرانية مشتركة في مدينة كوستيانتينيفكا شرقي أوكرانيا.

وقال بوتين إن المهمة يمكن أن تستند إلى مبادرة مماثلة أتاحت للسكان مغادرة بلدة أوليشكي الخاضعة للسيطرة الروسية، في جنوب شرق أوكرانيا، في نهاية الشهر الماضي، وإدخال مساعدات إلى الذين اختاروا البقاء فيها.

وأضاف بوتين أن روسيا تحتاج إلى خمسة أيام لإزالة الألغام من المنطقة المحيطة بكوستيانتينيفكا.

ويتكوف: تقدم نحو تسوية

بدوره، قال ويتكوف إن الاتصالات في أبو ظبي "جرت في أجواء إيجابية"، وإن الوفدين الروسي والأوكراني "عملا بفاعلية في أبو ظبي"، معربا عن أمله في أن يتسنى، عقب المحادثات مع بوتين، الإعلان عن جولة جديدة من المحادثات الثلاثية بمشاركة الأوروبيين.