8 لاعبين في قائمة منتخب تنس الطاولة البارالمبي ببطولة العالم في تايلاند

تتجه أنظار منتخب مصر لتنس الطاولة البارالمبي نحو بطولة العالم المقرر إقامتها في تايلاند خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 لاعبين ولاعبات، في إطار سعي المنتخب لتحقيق نتائج مميزة ومواصلة الحضور المصري في المحافل الدولية.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب المصري مشواره في منافسات البطولة يوم الجمعة، بقائمة تضم أحمد صابر، ومروان رمضان، وسيد محمد، وعبد الرحمن عبد الوهاب، وفايزة محمود، وفوزية غمري، وهناء أحمد، وهاجر إبراهيم.

ويرأس بعثة المنتخب عمرو فهمي، ويضم الجهاز الفني محمد عبد المنعم مديرًا فنيًا، وأسامة عنتر مدربًا، لمرافقة اللاعبين خلال منافسات البطولة.

وكانت اللجنة البارالمبية المصرية، برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، قد وافقت على مشاركة المنتخب في البطولة، ضمن خطتها لدعم المنتخبات الوطنية وتوفير فرص الاحتكاك الدولي للاعبين، بما يساعدهم على تطوير مستوياتهم ومواصلة تمثيل الرياضة البارالمبية المصرية في المنافسات العالمية.

وتستهدف المشاركة منح اللاعبين فرصة للاحتكاك بمختلف المدارس الرياضية ومواجهة نخبة من أبطال العالم، واكتساب المزيد من الخبرات الفنية والتنافسية، بما يسهم في تعزيز قدراتهم ورفع مستوى أدائهم خلال الاستحقاقات المقبلة.