الاتحاد يكتسح الإسكندرية للبترول بسباعية وديا

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حقق فريق الاتحاد السكندري فوزا ساحقا بنتيجة 7-0 على نظيره الإسكندرية للبترول، وذلك ضمن تحضيرات زعيم الثغر لاستئناف منافسات الدوري.

وسجل سُباعية الفريق الأخضر كل من مصطفى إبراهيم ويسري وحيد ومحمود عماد ومؤمن عوض، وأنس وائل وأرمولا وحسام حسن.

ويتأهب الاتحاد بقيادة مدربه حمزة الجمل لمواجهة وادي دجلة في الدوري الممتاز يوم الإثنين 23 نوفمبر، بعد العطلة الدولية، علما بأن "سيد البلد" يحتل المركز الخامس في الجدول برصيد 14 نقطة، في حين يمتلك دجلة نصف عدد نقاط الاتحاد ويحتل المركز الخامس عشر.

وفاز الاتحاد مؤخرا على غزل المحلة في دوري الـ32 من بطولة كأس مصر ليتأهل للدور ثمن النهائي.