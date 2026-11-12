بوتين يبدأ اجتماعه مع ويتكوف وكوشنر في الكرملين بتقديم الشكر لترامب

بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الخميس، اجتماعه مع المفاوضين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في موسكو.

وفي مستهل الاجتماع، طلب بوتين، من ضيفيه نقل شكره للرئيس دونالد ترامب، على تنظيم الاتصالات بين روسيا وأوكرانيا.

وبحسب وكالة «سبوتنيك»، طلب بوتين من ويتكوف وكوشنر أن يبلغا ميلانيا ترامب بشكره وامتنانه على جهودها الإنسانية في أليوشكي.

ووصل ويتكوف وكوشنر في وقت سابق من اليوم الخميس إلى موسكو، حيث كان في استقبالهما في مطار «فنوكوفو» المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشئون الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تحركات دبلوماسية مكثفة، عقب انتهاء جولة من المحادثات الروسية الأوكرانية في أبوظبي، الأربعاء، والتي أسفرت عن اتفاق على تبادل عدد من أسرى الحرب، دون تحقيق تقدم بشأن القضايا الخلافية الرئيسية، وفي مقدمتها مسألة الأراضي ومناطق السيطرة.

ميدانيا، تبادلت موسكو وكييف الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ، فجر الخميس. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف منشآت عسكرية ومنشآت للطاقة ومستودع للذخيرة في أوكرانيا، فيما أفاد شهود بسماع انفجارات في العاصمة كييف.

وفي المقابل، أعلن رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، إسقاط خمس طائرات مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة الروسية، فيما أفاد مسؤولون بإسقاط طائرات أخرى في مناطق روسية، بينها روستوف وتولا.

كما أُبلغ عن أضرار لحقت بمنشآت للطاقة وبنية تحتية مدنية في منطقة ريفني الأوكرانية، وفق مسؤول محلي.

ومن المقرر أن يتوجه ويتكوف وكوشنر، عقب انتهاء زيارتهما إلى موسكو، إلى أيرلندا للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يعتزم المشاركة في اجتماع للقادة الأوروبيين.



