شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لاستعادة أليو ديانج من فالنسيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة ما تردد بشأن وجود مفاوضات من جانب النادي الأهلي لاستعادة المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق السابق والمحترف حاليًا في صفوف فالنسيا الإسباني، في ظل أنباء عن اقتراب رحيله عن النادي الإسباني.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية إن هناك حديثًا متداولًا خلال الفترة الحالية عن احتمالية عودة ديانج إلى الأهلي، بالتزامن مع الأنباء التي تشير إلى اقتراب نهاية تجربته مع فالنسيا، لكنه أكد أن هذا الملف لم يُطرح داخل النادي حتى الآن.

وأوضح، خلال تصريحاته، أنه تواصل مع أحد المصادر داخل الأهلي للاستفسار عن حقيقة وجود تحركات لاستعادة اللاعب، وجاء الرد بأن الأمر لم تتم مناقشته سواء من جانب الجهاز الفني أو المسؤولين عن ملف كرة القدم.

ونقل شوبير عن المصدر قوله: «هذا الأمر لم يتم مناقشته لا من قبل الجهاز الفني ولا المسؤولين عن ملف الكرة، ولو كنا متمسكين به إلى هذه الدرجة لكنا جددنا له، ولم نكن لنسمح برحيله أو كنا توصلنا إلى اتفاق معه».

وأضاف المصدر، وفقًا لما نقله شوبير، أن الأهلي لم يضغط للإبقاء على ديانج عندما أبدى رغبته في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي، خاصة أن النادي يمتلك بدائل في مركزه، ولا يرى ضرورة للتحرك من أجل استعادته في الوقت الحالي.

وأشار شوبير إلى أن الأهلي تمسك بخدمات اللاعب حتى نهاية الموسم الماضي، وشارك ديانج مع الفريق حتى آخر مباراة، قبل أن يرحل لخوض تجربته الاحترافية في إسبانيا، مؤكدًا أن إدارة النادي لم تقف أمام رغبته في خوض التحدي الجديد.

واختتم بأن عودة ديانج إلى الأهلي ليست مطروحة على طاولة المسؤولين في الوقت الراهن، وفقًا للمعلومات التي حصل عليها من داخل النادي، رغم الأنباء المتداولة بشأن مستقبله مع فالنسيا.