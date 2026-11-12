كشفت وكالة «تسنيم» الإيرانية تفاصيل تحرك دبلوماسي بين واشنطن وطهران عبر موسكو، إذ نقلت عن قائد قوات التعبئة الشعبية «الباسيج» قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أرسل ممثلًا إلى إيران يحمل رسالة من الجانب الأمريكي إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي.

وأضاف المسئول أن الرسالة خضعت لدراسة متأنية ومن دون استعجال، قبل أن يتوجه محسن رضائي، إلى موسكو حاملًا رد المرشد الإيراني إلى الجانب الروسي، في خطوة تأتي وسط مساعٍ دبلوماسية لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي سياق متصل، أكد مستشار المرشد الإيراني أن طهران لن تدخل في أي مفاوضات ما لم تُنفذ الشروط السبعة التي وضعتها، في موقف يعكس تمسك إيران بمطالبها قبل استئناف المسار الدبلوماسي، وذلك حسبما نقلته شبكة «يورونيوز».

وكان رضائي قد التقى الرئيس الروسي في الكرملين في 5 نوفمبر، ونقل إليه رسالة من المرشد الإيراني، بحسب ما أوردته وسائل الإعلام الإيرانية. وقال رضائي إن بلاده لن تستأنف المفاوضات أو تفتح مضيق هرمز قبل تنفيذ الشروط السبعة.

طهران تتوعد واشنطن

في السياق ذاته، قال رئيس منظمة التعبئة الشعبية الإيرانية إن الولايات المتحدة كانت تسعى إلى القضاء على جماعة الحوثي في اليمن وحزب الله في لبنان، إلى جانب فرض سيطرتها على مضيق باب المندب، لكنها لم تتمكن من تحقيق أهدافها.

وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لتوجيه «رد مدمر» إلى الولايات المتحدة وإسرائيل في حال تكرار ما وصفه بـ«أخطاء العدو»، مشيرًا إلى أن دقة الصواريخ الإيرانية ومداها والقدرة على إنتاجها شهدت تطورًا ملحوظًا.

من جانبه، أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أن الشعب والقوات المسلحة لا يخشون التهديدات الأمريكية، مشددًا على أن بلاده أصبحت أكثر استعدادًا مما كانت عليه خلال الحرب السابقة.



