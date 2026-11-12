نتنياهو وآيزنكوت يعلنان عقد اجتماع اليوم لبحث المستجدات السياسية والأمنية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب «ياشار» جادي آيزنكوت، في بيان مشترك، عقد اجتماع اليوم لبحث آخر المستجدات السياسية والأمنية، بحضور السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، اللواء غاي ماركيسانو، في مكتب نتنياهو بالقدس.

ويأتي الاجتماع في ظل تصاعد الخلافات بين نتنياهو وآيزنكوت، على خلفية تحذير الأخير، الأربعاء، من اتخاذ قرارات أمنية غير عاجلة خلال فترة الحكومة الانتقالية، مشددا على ضرورة تحلي القيادة السياسية بالحذر في ظل حساسية المرحلة، وعدم المساس بثقة الجمهور في مؤسسات الدولة.

وفي المقابل، أكد مكتب رئيس الوزراء أن جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة برئاسة نتنياهو استندت إلى اعتبارات أمنية، وبالتنسيق الكامل مع المؤسسة الأمنية، واصفا رسالة آيزنكوت بأنها تصرف غير مسئول، بسبب تناولها علنا قضايا أمنية حساسة.

ورد آيزنكوت بأن نتنياهو رفض طلبه الحصول على إحاطة بشأن التطورات الأمنية، متهما إياه بمحاولة تأجيل اجتماع لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، وداعيا إلى إخضاع الحكومة الانتقالية للرقابة.

وفي سياق متصل، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن الحكومة لا تحتاج إلى موافقة المعارضة أو أي جهة قانونية لتوجيه الجيش لتنفيذ ضربات محددة في قطاع غزة، أو مواصلة العمليات في لبنان والإبقاء على المنطقة الأمنية في سوريا.

كما شدد كاتس، على استمرار العمليات العسكرية الهجومية في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن إسرائيل تعاملت مع إيران بحزم وحسن تقدير.

وعلى صعيد المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، كشف موقع قناة «آي 24 نيوز» عن تحذيرات وجهها مقربون من نتنياهو إلى ممثلي الأحزاب الحريدية، من التحالف مع آيزنكوت، ملوحين بإمكانية استبعادهم من أي ائتلاف يميني مستقبلي.

وفي المقابل، أعلن آيزنكوت عزمه تقديم مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، على أن يشمل التحقيق أداء المستويين السياسي والعسكري خلال الفترة الممتدة من أغسطس 2014 حتى يناير 2026.