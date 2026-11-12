العراق يحذر من إضفاء الخطاب الطائفي على جريمة مقتل النائب العلواني في لبنان

أكدت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم الخميس أن مقتل النائب السابق أحمد العلواني في العاصمة اللبنانية بيروت وفق المعطيات المتوافرة جريمة بشعة ومدانة وأن التعامل معها يجري في إطارها القانوني بعيداً عن أي محاولات لإضفاء أبعاد أخرى عليها قبل استكمال التحقيقات والكشف عن ملابساتها وتفصيلاتها.

وقالت خلية الاعلام ، في بيان صحفي اليوم ، إن السفارة العراقية في بيروت من خلال السفير والملاكات المختصة والجهات المعنية في لبنان تتابع القضية باهتمام بالغ وتواصل التنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي الذي لم يدخر جهدا في كشف هذه الجريمة والوصول إلى الحقيقة بما يضمن متابعة مجريات التحقيق والوقوف على تفاصيل الجريمة ونتائجها.

وذكرت أن الجهات العراقية المختصة تولي هذا الملف أهمية كبيرة وتضطلع بمسؤولياتها في هذا الشأن ، داعية إلى" ضرورة احترام سير التحقيقات وانتظار نتائجها الرسمية .

وأضافت "إننا نعبر عن أسفنا الشديد إزاء محاولات استغلال هذه الجريمة لإثارة النعرات الطائفية وترويج خطابات التحريض والكراهية بما يمس النسيج الاجتماعي ويهدد السلم الأهلي".

كما شددت على أن" مثل هذه الممارسات مرفوضة تماماً ولا يمكن القبول بتحويل هذه الجريمة إلى مادة لإثارة الانقسام والفتنة بين أبناء الشعب العراقي".

وأشارت إلى أن اللجنة المعنية بمكافحة الخطاب الطائفي والإثني والعرقي رصدت المضامين والخطابات التحريضية التي رافقت تداول هذه القضية وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في بث أو ترويج خطاب يستهدف مكونات المجتمع أو يحرض على الكراهية والعداء أو يهدد السلم المجتمعي.

وأكدت خلية الإعلام أن "كرامة المواطنين وحقوقهم مصونة دون تمييز وجميع أبناء العراق محل احترام وتقدير ولا يجوز أن تكون أي جريمة أو حادثة مدخلاً للإساءة أو تأليب المجتمع وأن كل من يتجاوز القانون ويسعى إلى الإخلال بالسلم الأهلي سيكون عرضة للمساءلة القانونية دون استثناء أو تهاون".

و كُشف، مساء أول أمس الثلاثاء، عن العثور على جثة النائب العراقي السابق مقتولاً داخل شقة سكنية في منطقة طريق الجديدة في العاصمة بيروت.

كما ألقي القبض أول أمس على خمسة شبان ينتمون إلى " حزب الله" . ويتابع النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج شخصياً التحقيقات الأولية في ملابسات مقتل النائب العلواني، كما يتابع التحقيقات الأولية التي تجريها القوى الأمنية مع عناصر حزب الله.