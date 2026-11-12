الخارجية الروسية: العواصم الأوروبية تعرقل المفاوضات وتخلق أوهاما لنظام كييف

اتهم نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، العواصم الأوروبية والمفوضية الأوروبية بعرقلة المفاوضات بشأن أوكرانيا، والسعي إلى إفشالها، من خلال مواصلة تقديم المساعدات إلى كييف دون قيود.

وقال ريابكوف، في تصريحات صحفية، إن عددا من العواصم الأوروبية مصمم على مواصلة ضخ مختلف أشكال المساعدات إلى أوكرانيا، منوها أن هذا الدعم يخلق لدى السلطات الأوكرانية أوهاما بشأن مسار الصراع.

وأضاف أن موسكو لم تتلقَّ حتى الآن أي مقترحات أوروبية واضحة أو بناءة يمكن أن تسهم في إيجاد تسوية للأزمة الأوكرانية.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تحركات دبلوماسية مكثفة، عقب انتهاء جولة من المحادثات الروسية الأوكرانية في أبوظبي، الأربعاء، والتي أسفرت عن اتفاق على تبادل عدد من أسرى الحرب، دون تحقيق تقدم بشأن القضايا الخلافية الرئيسية، وفي مقدمتها مسألة الأراضي ومناطق السيطرة.

وفي سياق متصل، وصل المبعوثان الأمريكيان، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إلى موسكو، الخميس، حيث استقبلهما كيريل دميترييف، المبعوث الروسي المعني بالمفاوضات، تمهيدا لاجتماعهما مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان كوشنر قد شدد، عقب محادثات أبوظبي، على ضرورة مشاركة الشركاء الأوروبيين في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ميدانيا، تبادلت موسكو وكييف الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ، فجر الخميس. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف منشآت عسكرية ومنشآت للطاقة ومستودع للذخيرة في أوكرانيا، فيما أفاد شهود بسماع انفجارات في العاصمة كييف.

وفي المقابل، أعلن رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، إسقاط خمس طائرات مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة الروسية، فيما أفاد مسؤولون بإسقاط طائرات أخرى في مناطق روسية، بينها روستوف وتولا.

كما أُبلغ عن أضرار لحقت بمنشآت للطاقة وبنية تحتية مدنية في منطقة ريفني الأوكرانية، وفق مسؤول محلي.

ومن المقرر أن يتوجه ويتكوف وكوشنر، عقب انتهاء زيارتهما إلى موسكو، إلى أيرلندا للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يعتزم المشاركة في اجتماع للقادة الأوروبيين.