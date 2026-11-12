جوتيريش يشكر أمينة أردوغان على قيادتها الدؤوبة لحركة صفر نفايات

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الأمين العام للأمم المتحدة دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض انبعاثات الميثان خلال كلمة خلال اجتماع طاولة مستديرة ضمن مؤتمر المناخ "كوب 31"

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الخميس، بجهود أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، في قيادة مبادرة "صفر نفايات"، مثمنا دورها في إدراج قضية انبعاثات الميثان على جدول أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 31".

جاء ذلك في كلمة ألقاها جوتيريش خلال اجتماع الطاولة المستديرة للقادة بعنوان "صفر نفايات والاقتصاد الدائري والميثان"، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 31"، المنعقد في ولاية أنطاليا التركية.

وقال جوتيريش: "أشكر السيدة الأولى لتركيا على قيادتها الدؤوبة لحركة صفر نفايات، بما في ذلك رئاستها لمجلسي الاستشاري، وعلى طرح قضية الميثان خلال مؤتمر الأطراف الحالي".

وهنأ تركيا على جعل "كوب 31" في أنطاليا مؤتمرا قائما على مبدأ "صفر نفايات".

وأضاف: "يبدأ صفر نفايات بوعي واضح، فعالمنا يغرق في القمامة، إذ ننتج سنويا أكثر من ملياري طن من النفايات البلدية".

وأوضح جوتيريش، أن فقد الغذاء وهدره مسئولان عن 8 إلى 10% من انبعاثات غازات الدفيئة عالميا، ولا سيما عبر غاز الميثان.

وأضاف أن الميثان مسئول عن معظم الاحتباس الحراري العالمي حاليا، مؤكدا أن خفض انبعاثاته يعد من أسرع السبل للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية.

ودعا جميع الأطراف إلى دعم مبادرة صفر نفايات، مؤكدا أن حلول "صفر نفايات" بدأت تحقق نتائج ملموسة.

والاثنين، انطلقت فعاليات مؤتمر "كوب31"، الذي تستضيفه تركيا للمرة الأولى، وتستمر أعماله حتى 20 نوفمبر الجاري.

ووفق الأمم المتحدة، يتصدر جدول أعمال المؤتمر التمويل المناخي، والتكيف مع آثار تغير المناخ، والانتقال إلى الطاقة النظيفة.