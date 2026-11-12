مدير مجمع ناصر الطبي في غزة: توقف الخدمة عن 4 أقسام رئيسية جراء قصف الاحتلال

قال مدير مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة أحمد الفرا، الخميس، إن استهداف المجمع أدى إلى استشهاد 6 أشخاص وإصابة 28 آخرين، بينهم أطباء، مشيرًا إلى أن من بين الشهداء الطبيب رزق أبو شعيرة.

وأضاف الفرا، في تصريحات لقناة «المملكة»، أن الاستهداف تسبب بأضرار كبيرة في المبنى، الذي يضم أقسامًا حيوية، منها الاستقبال والأشعة والمختبرات والعمليات الجراحية والعناية المركزة، موضحًا أن أقسام الأشعة والمختبر والعمليات توقفت عن العمل، فيما تعذر الوصول إلى أقسام العناية المركزة بسبب تضرر المصاعد.

وأشار إلى أن مجمع ناصر الطبي كان يعاني أساسًا من نقص المستلزمات والأجهزة الطبية والوقود والاكتظاظ الشديد، وأن الاستهداف فاقم صعوبات تقديم الخدمات الصحية، وأدى إلى تقليص عدد الأسرّة والأماكن المتاحة لاستقبال المرضى.

وذكر أن إدارة المجمع تتواصل مع المستشفيات الميدانية لمحاولة استيعاب بعض المرضى، في ظل عدم وجود بدائل للخدمات التي كان يقدمها المجمع، لافتًا إلى أن الاستهداف هو السابع للمجمع.

ووصف الفرا، استهداف المنظومة الصحية في قطاع غزة بأنه جزء من سلسلة جرائم ممنهجة، مشيرًا إلى أن الصواريخ المستخدمة اخترقت ثلاثة أسقف قبل وصولها إلى موقع الانفجار، وأن أحدها لم ينفجر، ما كان قد يؤدي إلى سقوط أعداد أكبر من الضحايا.

واستشهد 6 فلسطينيين، وأصيب أكثر من 20 آخرين، فجر اليوم الخميس، جراء قصف إسرائيلي استهدف مبنى داخل مجمع ناصر الطبي غربي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، في جريمة جديدة تطال المنشآت الصحية والطواقم الطبية في القطاع.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، إن طواقم الإنقاذ تمكنت من انتشال جثامين الشهداء الستة، وإجلاء أكثر من 20 مصابًا، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مبنى الياسين داخل مجمع ناصر الطبي.

وأفاد مراسل المركز الفلسطيني للإعلام بأن القصف ألحق أضرارًا مادية كبيرة بالطابق الثاني من المبنى، وطال قسم الإفاقة وأقسام جراحة النساء والرجال والباطنة، ما تسبب في حالة من الهلع بين المرضى والكوادر الطبية، وسط عمليات إخلاء ونقل للمصابين والشهداء.

ويأتي استهداف مجمع ناصر الطبي في وقت يواجه فيه القطاع الصحي أوضاعًا بالغة الصعوبة، جراء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وتضرر المستشفيات والمرافق الصحية خلال حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة.

ويُعد مجمع ناصر الطبي من أبرز المؤسسات الصحية في جنوب القطاع، وقد تعرض خلال الحرب لسلسلة من الاستهدافات والاقتحامات الإسرائيلية، ما ألحق أضرارًا بأقسامه ومرافقه، وعرّض حياة المرضى والجرحى والطواقم الطبية للخطر.