شركة إسرائيلية تكشف عن درون مخابراتية جديدة تدخل الخدمة العسكرية

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كشفت شركة "أيرو سنتينل" الإسرائيلية للطائرات بدون طيار "درون" الدفاعية، المملوكة لبورصة "فالوريكس"، صباح اليوم (الخميس) عن طائرة درون جديدة للمراقبة التكتيكية وجمع المعلومات الاستخباراتية تُدعى "سينيكس".

وأفادت الشركة بأنها قيد الاستخدام بالفعل من قبل وحدة خاصة في الجيش الإسرائيلي، بحسب وكالة معا الفلسطينية "معا".

وقد أكملت الطائرة الدرون مؤخرًا تجارب مشتركة مع شركة "رافائيل"، حيث تم دمجها في منظومة صواريخ "سبايك" لتحديد الأهداف والمساعدة في الضربات.

وتستعد الشركة حاليًا للانتقال إلى الإنتاج التسلسلي، حيث تستثمر ملايين الشواقل في عمليات الإنتاج وشراء الكاميرات، وتضع هدفًا طموحًا يتمثل في الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ حوالي 1000 طائرة درون سنويًا بحلول عام 2029.

ويأتي هذا في محاولة لتقديم بديل إسرائيلي للطائرات الدرونز الصينية التي تغزو صفوف الجيش على الرغم من المخاطر الكامنة فيها.