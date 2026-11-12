نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن بلاستيك في منشأة ناصر، دون تسجيل إصابات، حيث جرت عمليات التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل مخزن بلاستيك في منشأة ناصر، وعلى الفور، وبناء على تعليمات اللواء وائل صبيح، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، انتقلت 3 سيارات من القوات إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق.

وبالانتقال والفحص، تبين نشوب الحريق داخل عقار، وقطعت الأجهزة المعنية التيار الكهربائي عن موقع الحريق للتسهيل على رجال الحماية المدنية في عمليات إخماد النيران المشتعلة في المكان.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الحريق داخل العقار وجمع المعلومات والبيانات اللازمة حول الواقعة وأسباب الاشتعال.

فيما كشفت المعاينة التي أجراها رجال الحماية المدنية أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي، واقتصر الحريق على الأضرار داخل العقار وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.